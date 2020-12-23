القائمة السوداء.. كيف ردت روسيا على عقوبات الاتحاد الأوروبى؟

عرضت فضائية روسيا اليوم تفاصيل رد موسكو على عقوبات الاتحاد الأوروبى.





وقد أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوباتٍ على الاتحاد الأوروبي، تشمل شخصيات أوروبية متورطة بتصعيد نشاط العقوبات ضد موسكو، على خلفية قضية المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني.





وسلّمت الخارجية الروسية إلى سفراء ألمانيا وفرنسا والسويد، وبعثة الاتحاد الأوروبي، مذكرة تفيد بتوسيع القائمة السوداء الروسية. وفي السياق ذاته، وصف الكرملين عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على كيانات وشركات روسية بالخطوة العدائية.





وكانت وكالة رويترز قد أفادت نقلا عن مسؤول في وزارة التجارة الأمريكية بأن القائمة تضم مئةً وثلاث شركات، بينها خمسٌ وأربعون شركة روسية، أما الأخرى فهي شركات صينية.