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رياضة

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:46 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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مجدي سلامة
أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز أن العصبية التي يبدو عليها رمضان صبحي لاعب فريقه طبيعية وستزول مع الوقت، مشيرًا إلى أنه انضم من أجل طموح وهدف واعتاد على الفوز بالبطولات والأمر ذاته مع شريف إكرامي وأحمد فتحي.

وقال فتح الله عبر إذاعة "أون سبورت" مع شوبير قائلا: "شدة رمضان صبحي طبيعية، ومع الوقت ستزول، لأن هؤلاء اللاعبين مثل رمضان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، انضموا من أجل طموح وهدف، لأنهم اعتادوا على الفوز بالبطولات، مثل هذه الأمور تضع ضغوطا على اللاعبين، لكنها ستزول مع مرور المباريات".

وتابع "السبب في الضغوط هو عدم الفوز في أول مباراتين مع جهاز جديد، مما يقلق نسبيا، وكان مهما أن نكسر هذه البداية بفوز، وأتوقع أن تتحسن النتائج في المباريات القادمة بأداء أفضل".

وأكمل "أتفق أن أداؤنا في مباراة الاتحاد الليبي بكأس الكونفدرالية غير جيد، ولكن على الورق حققنا الفوز خارج ملعبنا رغم إقامة اللقاء في الإسكندرية".

وأضاف "إنه الفوز الأول لنا في الموسم، وتحقق أمام فريق مميز وطموح.. دائما ما يكون الانتصار الأول صعبا خاصة بعد الخسارة ضد الاتحاد السكندري والتعادل مع الزمالك، ونتمنى أن يكون الأداء أفضل في المباريات القادمة".

وأردف "لا يوجد سبب معين لوضع أحمد فتحي على مقاعد البدلاء، فهو نجم كبير وإضافة قوية لنا ومثل أي لاعب كبير بالفريق مثل عبد الله السعيد وعلي جبر وشريف إكرامي ورمضان صبحي وعمر جابر".

واختتم "لكن أحمد فتحي ابتعد 10 أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتأثر أكثر من لاعب أصيب بالفيروس بفترة الابتعاد، وبالتأكيد لم نصل بعد لأفضل حالة فنية وبدنية خاصة أننا في بداية الموسم".

وفاز بيراميدز بنتيجة 1-0 ضد الاتحاد الليبي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية يوم الثلاثاء وسجل الهدف جون أنتوي.
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