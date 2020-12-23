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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: احتفال عيد العلم يوم واحد منعا للإصابة بكورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:00 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قرّر الدكتور أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، الأربعاء، تخصيص يوم واحد فقط  للاحتفال بعيد العلم الثالث عشر لتكريم  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلبة والطالبات، وإلغاء باقي الاحتفالات الخاصة.

وقال رئيس الجامعة في بيان، إنه قد تم مسبقا على مدار شهور التجهيز والتحضير لتلك الاحتفالية لتكون على مدار ثلاثة أيام متتالية وهي 29،28،27 من ديسمبر 2020، ولكن نظرا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وتجاوز أعداد السادة المقرر تكريمهم لألف مكرم، وحرصا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة كافة منتسبيها فقد تم الاكتفاء بيوم واحد فقط لاحتفالية جامعة الفيوم بعيد العلم الثالث عشر ليكون يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، واقتصار الحضور في قاعة الاحتفالات الكبرى على المكرمين في فئات الجوائز النوعية والحاصلين على أعلى درجات الترقي لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد وأوائل كليات الجامعة، مع مراعاة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. 


وأضاف  رئيس الجامعة  بأن المكرمين في فئات النشر العلمي والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وباقي الجوائز سيتم تسليم شهادات تكريمهم إلى عمداء كلياتهم ليتم توزيعها فى احتفالية بسيطة بكل كلية.

وطالب  رئيس الجامعة  من الجميع  تقبل هذه الظروف الاستثنائية حرصا على سلامتكم وسلامة وطننا الغالي.



وشهد  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، و الدكتور محمود علي عبد الفتاح، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الحفل الأول لخريجي المعهد.

 وذلك بحضور  الدكتور إسلام أبو المجد، مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الأفريقية، والسفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور صفوت عبد الدايم، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه، و الدكتور أمانى الطويل، مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الأسبق، واللواء الدكتور علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، وعدد من  عمداء الكليات والعمداء السابقين للمعهد وخريجي المعهد .


وأكد أحمد جابر شديد  رئيس الجامعة فى كلمته على أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لجعل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل واحدًا من المراكز البحثية المتميزة والمتخصصة في قضايا ومشكلات دول حوض النيل لما له من دور هام في تطوير علاقة مصر بدول حوض النيل علميًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وصقل المعرفة بالشأن الأفريقي بصفة عامة ودول حوض نهر النيل بصفة خاصة، وفي ختام كلمته قدم سيادته التهنئة لأبنائه الطلاب من خريجي المعهد.


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