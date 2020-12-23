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محافظات

محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة دشنا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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يوسف رجب
افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة دشنا، بحضور أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح المحافظ قنا، أن تكلفة تطوير المركز بلغت ٨٥٠ الف جنية لافتا الى ان المركز يقدم عدد من الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، ويخدم حوالى ٩٤٪؜ من اصحاب البطاقات التموينية بمركز دشنا.

و أشاد محافظ قنا، بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث يعتمد المركز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور ويضم استراحة لإنتظار المواطنين.

فيما أشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ١٣ مركز خدمة مواطنين مطور على مستوى المحافظة، فيما يجري العمل في تطوير مركز أخر.

و أوضح وكيل وزارة التموين، بأن ذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

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محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة دشنا
محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة دشنا
محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة دشنا
محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة دشنا
محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة دشنا
محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة دشنا
محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة دشنا
محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة دشنا
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