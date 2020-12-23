ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان حرير.. مريم أوزرلي تسحر متابعيها بجلسة تصوير جديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:49 م
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
Advertisements
آية التيجي
خضعت الممثلة التركية مريم أوزرلي لجلسة تصوير وقامت بمشاركة مع متابعيها  عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ناعمة ورقيقة تبرز فيها من ملامحها الجميلة.


وظهرت مريم أوزرلي وهي ترتدي فستان من الحرير بألوان مختلفة ومزين بالورود، بنصف كم، وعليه بوت طويل باللون الجملي الفاتح، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأضافت مريم اوزرلي لمسة ناعمة على إطلالتها، حيث انها تركت  خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وجهها بشكل انسيابي وناعم.

وأكملت مريم اوزرلي إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، واختارت اللون البيج الفاتح كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو البني الفاتح لتبرز من لون وجمال عينيها ، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة.

واختارت مريم اوزرلي بعض الإكسسورات الناعمة لتبرز من جمال إطلالتها؛ حيث انها ارتدت خواتم باللون الذهبي على يديها مع اساور كاجوال باللون الأسود.

جدير بالذكر أن الفنانة التركية مريم أوزرلي، التي ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.

الوجه الآخر للسلطانة
الفنانة التي قدمت خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، ونجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل في الوقت الذي تحاول العديد من الفنانات إظهار صورتهن على أكمل وجه.

تحلم بالعيش في بلد عربي

رغم عيشها ما بين ألمانيا، إحدى أكبر دول الاتحاد الأوروبي، وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».

الوجه الآخر للسلطانة

تحب الأكل
في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء خلال البرنامج، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعددا من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر مما أكلت، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزه آكل تاني ومش عارفة".
الوجه الآخر للسلطانة

تهوى الكركبة
ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما يدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

أم غير مثالية
الفنانة التي قدمت دور السلطان ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني بأكل بأصابعي بحس أنها بتقول عليا أم غير مثالية".

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هوت شورت منقط .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

بإطلالة شتوية .. مريم أوزرلي تبرز جمالها في آخر إطلالاتها

بإطلالة دافئة.. مريم أوزرلي تخضع لجلسة تصوير جديدة.. شاهد

بملابس حرير.. مريم أوزرلي تشارك متابعيها بجلسة تصوير غريبة

بقبعة وبيبيون.. مريم أوزرلي في جلسة تصوير جذابة وعصرية

إطلالة غريبة.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

ترشيحاتنا

حقيقة تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة.. المالية ترد |فيديو

للحصول على سيارة جديدة بدلا من القديمة.. اتبع هذه الخطوات

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

مفيش سلالة جديدة.. وزيرة الصحة: فيروس كورونا تغير فقط

بعد نفي الحكومة تجميدها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين وموعد صرفها

الحبس و 200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات الغش في امتحانات منتصف العام الدراسي 2021

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم