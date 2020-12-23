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أخبار البلد

بالتزامن مع فتح مشروع العلاج.. حزمة خدمات طبية وقائية بالصحفيين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:16 م
أيمن عبدالمجيد،
أيمن عبدالمجيد،
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، عن حزمة خدمات طبية، ووقائية، بالتزامن مع فتح مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، تطبيقًا لاستراتيجية العمل التي وضعها مع تحمله مسؤولية المشروع.

وقال عبدالمجيد: إن حزمة الخدمات المتزامنة، تأتي تطبيقًا واقعيًا لاستراتيجية تكامل الخدمة الطبية، بشقيها الوقائي والعلاجي،  وبالتزامن مع فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج، حتى يستغل الزميل وقته وحضوره للنقابة للتحقيق أقصى استفادة صحية ممكنة.

وأضاف عبدالمجيد، تضاعف لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، الخدمة الوقائية، وفق جدول زمني منضبط، بالتزامن مع حضور الزملاء للنقابة للاشتراك، حتى يتسنى لهم الاطمئنان على أنفسهم، وهم متواجدون للاشتراك، وذلك من خلال التالي، ليرتب كل زميل جدول حضوره.

١- توفير خدمة حملة "مليون صحة"، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، التي يقوم فيها فريق طبي من وزارة الصحة بالفحص، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل "الضغط والسكر، والسمنة"، بما لها من أثر على الصحة العامة ووظائف الكلى.

٢- توفير فريق طبي من حملة "صحة المرأة"، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وذلك للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والاطمئنان على صحة الزميلات، وأسرهن.

٣- توفير مصل "فاكسيرا"، الخاص بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية الرباعية، لمن يحتاجه، مع إتاحة إمكانية الحصول عليه لأفراد الأسرة.

٤- خلال ساعات، إن شاء الله، توفير كحول وكمامات جراحية ومطهر أسطح، من مصانع الإنتاج الحربي، استمرارًا لاستراتيجية ضمان الجودة وسلامة المنتج، لتحقيق الهدف منه، وهو الوقاية، حيث تم التفاوض للحصول على أسعار مخفضة عن الأشهر الماضية، تيسيرًا على الزملاء.

وعن قيمة الاشتراك السنوي في مشروع العلاج، أوضح عبدالمجيد: ١٨٠ جنيهًا فقط، للفرد، دون أي زيادة رغم أعباء فيروس "كورونا"، يضاف لكل فرد ٥ جنيهات استخراج كارنيه، و٢٥ جنيهًا رسومًا إدارية للأسرة كاملة، وهي أيضًا رسوم ثابته من الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن من سبق اشتراكه ليس في حاجة لأوراق، فقط يحضر لإنهاء إجراءات الاشتراك.

فيما يلزم للاشتراك الجديد، صورة البطاقة وصورة كارنية النقابة، وصورة شخصية، وبالنسبة للأزواج غير المدرجين في البطاقة الشخصية للعضو الأصلي، يتم إحضار قسيمة الزواج وصورة شخصية، وصورة البطاقة، وبالنسبة للأبناء شهادات ميلاد لمن لم يستخرج بطاقة الرقم القومي، وللام شهادة ميلاد العضو وصورة بطاقة الأم.
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