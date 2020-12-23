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تحيا مصر: نستهدف توفير 148 ألف كمامة وتوزيع 3185 لتر كحول و2100 فيس شيلد..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محمد مختار، متحدث صندوق تحيا مصر: إن الصندوق يطلق المرحلة الخامسة من مبادرة مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا أن المبادرة تشمل توزيع المستلزمات الطبية على المستشفيات ودور الأيتام.

وأضاف متحدث صندوق تحيا مصر، خلال لقاء على فضائية إكسترا نيوز، أن المرحلة الخامسة تستهدف توفير 148 ألف كمامة وتوزيع 3185 لتر من الكحول الايثليى، 2100 فيس شيلد، و24 الف قفاز طبى و4 طن من الدواجن يتم تدعيم المستشفيات بها.

وأشار إلى أن الصندوق سيكثف من نشاطه خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات هذه المرحلة من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المرحلة الخامسة من مبادرة الصندوق تتضمن توفير مستلزمات الأطقم الطبية بأقسام العزل والحميات والصدر في 21 مستشفى تابع لوزارة الصحة والأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن قوافل هذه المرحلة تشمل 4 أطنان من الدواجن، و 140 ألف كمامة جراحية، و2100 واقى للوجه (face shield)، و 8400 كمامة N95، و24 أ قوافل الصندوق توجهت صباح اليوم لتسليم هذه المستلزمات لمسؤولي مستشفيات: أبو الريش (المنيرة)، مستشفى العجوزة، مستشفى قصر العيني الفرنساوي، مستشفى 15 مايو، مستشفى أم المصريين، مستشفى حميات العباسية، مستشفى عين شمس الجامعي (الدمرداش)، مستشفى الجمهورية، مستشفى القاهرة الجديدة، مستشفى حميات امبابة، مستشفى الشروق العام، مستشفى معهد ناصر، مستشفى المطرية، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى عين شمس العام، مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال)، مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفى منشية البكري، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، مستشفى الأحرار بالشرقية، بالإضافة إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لف قفاز طبي، و3250 لتر كحول، و20 ألف عبوة هاند جيل.


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