آفة العصر .. برلماني: الوعي يمثل الحصن المنيع في التصدي لـ التدخين

أشاد النائب عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بإطلاق "مرصد مصر لمكافحة التبغ" ومراقبة تدخلات شركات التبغ، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الذى يحتسب لمصر كواحدة من الدول الرائدة فى هذا المجال المتخصص الذى يقوم بمراقبة صناعة التبغ ورصد كل تحركاتها كواحدة من سياسات الدولة لمكافحة التبغ.





وعن الأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن التدخين، أشار "زايد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن للتدخين مخاطر صحية عديدة أهمها: "الإصابة بأمراض الرئة ، الصدر، والسرطان ، إلى جانب دوره فى تقليل مناعة الجسم مما يجعله عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، أما عن الأضرار الاقتصادية له، تتمثل فى أن المدخن ينفق مبالغ طائلة على السجائر، ومؤخرًا ارتفعت أسعار التبغ، وبالتالي سينفق المدخن أكثر على السجائر، وإن كان وضعه المالي ليس جيدًا، وهذا بدوره سيؤثر في إنفاقه على عائلته.





وتابع النائب حديثه قائلًا: " تفعيل دور الجمعيات الأهلية والدينية بنشر أضرار ومخاطر التدخين ، إلى جانب إطلاق العديد من حملات التوعية لزيادة وعى المدخنين بخطورة الموقف، وكذا تفعيل دور وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن هذا هو دور الإعلام الحقيقي فى التثقيف و نشر الوعي بين المواطنين، و تفعيل دور العبادة، مشيرًا إلى أن المصريين جميعهم يوقرون الجهات الإسلامية وعلى رأسها الأزهر الشريف ويبدون كل التقدير والاحترام لتعاليم ديننا الإسلامي، لضرورة التوعية بهذا الأمر ، الذي نواجهه كل يوم وبصور مختلفة ، والذي يُصعب حله منفردًا بل يتطلب حلًا جماعيًا.





وأعرب عضو لجنة الثقافة والإعلام عن تمنيه بضرورة أن يستشعر الإنسان نعمة الصحة ، لافتًا إلى أنه من باب أولى أن يحافظ الإنسان على صحته التى وهبها الله له، إلى جانب الحفاظ على أمواله ، واستغلالها الاستغلال الأمثل وإنفاقها فى الجهة المناسبة والمستحقة ، والتى تعود عليه بالنفع.





كان الدكتور عصام المغازى، رئيس مكافحة التدخين، صرح بأن استهلاك المصريين لـ 4 مليارات علبة سجائر سنويًا رقم كبير جدا، وهناك أنواع أخرى لم يتم حصرها منها السيجار والبايب.





وأضاف الدكتور عصام المغازي، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن التدخين يقلل مناعة الجسم ويجعلها عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك استهلاك لـ 50 ألف طن معسل في العام بقيمة 3 مليارات جنيه.





وأوضح الدكتور عصام المغازي، رئيس مكافحة التدخين، أن شركات السجائر تكسب مليارات الجنيهات، ولن تمنع البيع المباشر للقصر أو الأقل من 18 عاما، وتقوم الشركات بشراء علماء يقولون أن التدخين يحمي من كورونا دون الاستناد على أي شيء علمي.



