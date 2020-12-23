ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء ، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.



من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 11حالة بمساحة 14قيراط و 16 سهم فى زمام الوحدة المحلية لقرية بنى حرام (اسمو العروس)، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حالة تعد علي أرض زراعية بمساحة ١٥٠ متر بقرية أشروبة التابعة لمجلس قروي صندفا.



اقرا أيضا 

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 3 حالات تعدي وبناء مخالف، جاءت ما بين إزالة حالتي تعدي بالبناء علي أراضي زراعية بمجلس قروي شوشة بمساحة ٢ قيراط، وتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، وحالة إزالة تم رصدها بمعرفة وحدة المتغيرات المكانية بسمالوط علي مساحة قيراط بقرية العمودين.


كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعدي ببناء جسم معدني على الأرض الزراعية بقرية دماريس التابعة لمجلس قروي البرجاية.



وفي سياق متصل ، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات ، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.


في بداية الاجتماع قدم المحافظ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، آملا من الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة، وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومديري المديريات باتخاذ كافة التجهيزات والإجراءات الخاصة للاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق عمل كل قطاع، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا وفي ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة  .


كما وجه المحافظ   وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية امتحانات   نصف العام بسهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصًا علي سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.


وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية في التعامل مع جميع الملفات وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم اجمع لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، مقدما الشكر والتحية لكل الجهود ومطالبا بالاستمرار في الإخلاص والانجاز في العمل لرفعة بلادنا ودعم أوجه التنمية في كافة القطاعات ، ووجه المحافظ خلال الاجتماع وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور اليومي على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، كل في نطاقه بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي متقاعس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، بالإضافة إلى التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية للمرور على المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام جميع العاملين والطلاب بارتداء الكمامة الواقية والاهتمام بأعمال النظافة.


أكد المحافظ على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع مخالفات البناء، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد، ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

بمساحة 1375 م٢.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

محافظ المنوفية: تنفيذ (6) حالات إزالة فورية للتعدى على الارض الزراعية

المنوفية تشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

محافظ الشرقية: حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

ترشيحاتنا

السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصل إلى أمريكا

سناء جميل.. حكاية مسيحية دعت وزير الأوقاف على كوب شاي لسبب غريب

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

إيني: كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية في مصر بإنتاج 10000 برميل يوميا

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ عائشة خيرت الشاطر

تريند الفن في مصر.. بكاء رضوى الشربيني.. كريم عبد العزيز يوقف تصوير مشاهده بالاختيار

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان