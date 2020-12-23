إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء ، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 11حالة بمساحة 14قيراط و 16 سهم فى زمام الوحدة المحلية لقرية بنى حرام (اسمو العروس)، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حالة تعد علي أرض زراعية بمساحة ١٥٠ متر بقرية أشروبة التابعة لمجلس قروي صندفا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 3 حالات تعدي وبناء مخالف، جاءت ما بين إزالة حالتي تعدي بالبناء علي أراضي زراعية بمجلس قروي شوشة بمساحة ٢ قيراط، وتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، وحالة إزالة تم رصدها بمعرفة وحدة المتغيرات المكانية بسمالوط علي مساحة قيراط بقرية العمودين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعدي ببناء جسم معدني على الأرض الزراعية بقرية دماريس التابعة لمجلس قروي البرجاية.

وفي سياق متصل ، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات ، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.

في بداية الاجتماع قدم المحافظ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، آملا من الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة، وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومديري المديريات باتخاذ كافة التجهيزات والإجراءات الخاصة للاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق عمل كل قطاع، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا وفي ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة .

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية امتحانات نصف العام بسهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصًا علي سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية في التعامل مع جميع الملفات وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم اجمع لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، مقدما الشكر والتحية لكل الجهود ومطالبا بالاستمرار في الإخلاص والانجاز في العمل لرفعة بلادنا ودعم أوجه التنمية في كافة القطاعات ، ووجه المحافظ خلال الاجتماع وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور اليومي على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، كل في نطاقه بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي متقاعس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، بالإضافة إلى التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية للمرور على المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام جميع العاملين والطلاب بارتداء الكمامة الواقية والاهتمام بأعمال النظافة.

أكد المحافظ على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع مخالفات البناء، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد، ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.