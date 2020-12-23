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توك شو

بسبب كورونا.. بريطانيا تتحول إلى جزيرة صغيرة معزولة..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
عرضت فضائية "بى بى سى" تقريرا يوضح أزمة بريطانيا بعد أن كانت إمبراطورية تحاصر العالم بأسطولها تحولت إلى جزيرة صغيرة معزولة محاصرة تكافح لإدخال الغذاء إلى أراضيها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، دفعت 40 دولة لتعليق رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا منها فرنسا وبلجيكا والسعودية ،الكويت وغيرهم كثيرًا مضيفًا أنه تم الإغلاق المفاجئ لفرنسا أمام شاحنات البضائع أدى إلى فوضى كبيرة وتراكم للشاحنات العالقة على طرفى المعبر المؤدى إلى ميناء "دوفر".

وأشار التقرير إلى أن طوابير الشاحنات اصطفت إلى كيلو مترات حتى السماح لها بالعبور.

وتابع التقرير أن سلسلة متاجر "سينزبيرى" فى بريطانيا فى تصريحات لها أنه توجد مواد غذائية كافية لعيد الميلاد ورأس السنة فى بريطانيا إلا أن رفوف المحلات التجارية قد تبقى خالية من الأغذية الطازجة التى تستورد من أوروبا بعد أعياد الميلاد.

ولفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطانى"جونسون بعد اتصاله بالرئيس الفرنسى"ماكرون" لفتح الحدود بين فرنسا وبريطانيا ، والذى أكد له حرصه الشديد على حل مشكلة الحدود فى الساعات القليلة القادمة، ووجه جونسون رسالة |إلى جميع دول العالم قائلا: "أننا قمنا باتخاذ قرارات سريعة وحازمة للحد من أنتشار هذه الرسالة داخل البلاد.
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