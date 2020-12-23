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حوادث

سرقوا أموالا ومجوهرات.. سقوط مسجلين خطر فى قبضة الشرطة بالقاهرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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محمد صبري
فى ضربة موجعة لعصابات سرقة الشقق بمدينة نصر ، نجح رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى الإيقاع بمسجلين خطر سرقا العديد من الشقق بالقاهرة والجيزة ، وتبين أنهما وراء العديد من بلاغات السرقات .

وكان المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم تانى مدينة نصر قد تمكن من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع .

وبمناقشتهم تبين أن المتهمين نقاش وميكانيكي " مسجلات خطر  " وتبين قيامهما بالسرقة من مناطق مختلفة .

وتبين أن المسروقات عبارة عن ١٤ ألف جنيه ، وخزينة حديدية بداخلها 18 ألف جنيه وجهاز لاب توب، و 3 كراتين بداخلها أدوات اطفاء حريق من داخل شركة بمدينة نصر ، و ٢٣ غويشة من داخل مسكن بمدينة نصر  و مبلغ مالى 7000 جنية من داخل معمل تحاليل بالجيزة  ، و ٩ الاف جنية من داخل شركة بالجيزة  و ٦ الاف جنية من داخل شركة بمدينة نصر ، و ٧ الاف جنية ، وجهاز d v r  من داخل شركة بالجيزة.

 وامام رجال المباحث اعترف المتهمان بجميع الوقائع، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق .
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