ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد جراجى التحرير وعمر مكرم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالعزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، جراجى التحرير وعمر مكرم ، لمتابعة سير العمل داخل الجراجين وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ، خاصة وأن الجراجين يسهمان فى استيعاب الإنتظار داخل منطقة وسط المدينة التى تمتاز بالكثافة المرورية . 

ويقع جراج التحرير على مساحة 73904 م2 ويتكون من 4 ادوار تحت سطح الأرض وينقسم الى جزئيين أحدهما مخصص للأتوبيسات لخدمة المتحف المصرى ويسع 24 أتوبيس وأخر مخصص لمواقف السيارات بأنواعها ويسع 1700 سيارة . 

وجراج التحرير مؤمن بالكامل وبه 5 مصاعد لخدمة الجمهور وذوى الاحتياجات الخاصة  و4 دورات مياه بكل دور . 

ويقع جراج عمر مكرم على مساحة 5000 م2 يتكون من 4 ادوار تحت سطح الأرض مخصصة جميعها للسيارات و تبلغ السعة الإجمالية للجراج 603 سيارة ومزود لكافة لخدمات، والجراجان مزودان بكاميرات للمراقبة وغرفة للتحكم و نظام للتهوية ونظام للإنذار ضدالحريق ونظام للإطفاء التلقائي ونظام للمراقبة بالكاميرات التليفزيونية ونظام للاتصال الداخلي (انتركم).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 55 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء برج إداري ومول تجاري متعدد الطوابق

تمهيدًا لافتتاحهما.. محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا لبحث آخر مستجدات مول العاصمة والجراج متعدد الطوابق

«صدى البلد» يرصد تطورات قرار وقف تراخيص البناء واستئناف البناء.. موعد الحصول على ترخيص جديد.. والجهات المستثناة من تطبيق القرار والاشتراطات الجديدة للبناء

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يتفقد المراسى الجديدة للأتوبيس النهرى بمدينة طلخا

خالد شعيب يتابع الأعمال الإنشائية لأول جامعة في محافظة مطروح

ترشيحاتنا

الحبس و 200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات الغش في امتحانات منتصف العام الدراسي 2021

تاه في السماء.. طيار يهبط بطائرته في بلدة غير وجهته

هل يجوز الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن.. مستشار المفتي يجيب

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصل إلى أمريكا

سناء جميل.. حكاية مسيحية دعت وزير الأوقاف على كوب شاي لسبب غريب

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان