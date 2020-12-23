محافظ القاهرة يتفقد جراجى التحرير وعمر مكرم

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، جراجى التحرير وعمر مكرم ، لمتابعة سير العمل داخل الجراجين وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ، خاصة وأن الجراجين يسهمان فى استيعاب الإنتظار داخل منطقة وسط المدينة التى تمتاز بالكثافة المرورية .





ويقع جراج التحرير على مساحة 73904 م2 ويتكون من 4 ادوار تحت سطح الأرض وينقسم الى جزئيين أحدهما مخصص للأتوبيسات لخدمة المتحف المصرى ويسع 24 أتوبيس وأخر مخصص لمواقف السيارات بأنواعها ويسع 1700 سيارة .





وجراج التحرير مؤمن بالكامل وبه 5 مصاعد لخدمة الجمهور وذوى الاحتياجات الخاصة و4 دورات مياه بكل دور .



