محافظ القاهرة يتفقد جراجى التحرير وعمر مكرم

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، جراجى التحرير وعمر مكرم ، لمتابعة سير العمل داخل الجراجين وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ، خاصة وأن الجراجين يسهمان فى استيعاب الإنتظار داخل منطقة وسط المدينة التى تمتاز بالكثافة المرورية .
ويقع جراج التحرير على مساحة 73904 م2 ويتكون من 4 ادوار تحت سطح الأرض وينقسم الى جزئيين أحدهما مخصص للأتوبيسات لخدمة المتحف المصرى ويسع 24 أتوبيس وأخر مخصص لمواقف السيارات بأنواعها ويسع 1700 سيارة .
وجراج التحرير مؤمن بالكامل وبه 5 مصاعد لخدمة الجمهور وذوى الاحتياجات الخاصة و4 دورات مياه بكل دور .
ويقع جراج عمر مكرم على مساحة 5000 م2 يتكون من 4 ادوار تحت سطح الأرض مخصصة جميعها للسيارات و تبلغ السعة الإجمالية للجراج 603 سيارة ومزود لكافة لخدمات، والجراجان مزودان بكاميرات للمراقبة وغرفة للتحكم و نظام للتهوية ونظام للإنذار ضدالحريق ونظام للإطفاء التلقائي ونظام للمراقبة بالكاميرات التليفزيونية ونظام للاتصال الداخلي (انتركم).