"قبلةُ الوداع".. تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل طالب 3 إعدادي بالبحيرة

"قاللي خارج مع واحد صاحبه على القهوة ديعتله وبوسته من جبينه وشديت عليه يأخذ باله من نفسه وميتأخرش، معرفش إنها بوسة الوداع وآخر لقاء يجمعني بابني"، كلمات اختلطت بالدموع بدأ بها "عبد السلام سعد" والد ضحية الهجرة غير الشرعية في محافظة البحيرة، حديثه عن رحلة الموت التي وصل إليها نجله، مضيفًا وسط نوبة بكاء هستيرية حزنًا عليه: " لديّ ولدان وبنت، وأحمد كان أقرب وأحن واحد فيهم"، لافتًا إلى أن أخر مرة رآه فيها كان صباح يوم الأربعاء الماضي أثناء خروجه إلى عمله، حيث أخبره بأنه ذاهب مع أحد أصدقائه للجلوس على المقهى، وعندما تأخر في الليل ظنّ بأنه سيبيت عند أحد أولاد عمومته بسبب الطقس السيئ وهذا أمرُ معتاد بين شباب القرية فجميعهم عائلة واحدة يبيتون عند بعضهم البعض.

وأضاف والد الضحية: "في اليوم التالي تفاجأت بالواقعة، حيث تلقيت اتصالًا من أحد أقاربنا في دولة ليبيا أخبرني بأن نجلي أحمد توفى أثناء محاولته السفر إلى ليبيا وتم العثور على الجثة في البحر على حدود السلوم"، متابعًا: "مصدقتش نفسي، واتصلت بشقيقي وسافرت لاستلام الجثة وعلمت من خلال وكيل النيابة أن المركب كان صغيرًا وكان يقل أكثر من 75 شابا، وتم إنقاذ ٣ وانتشال ٧ جثث منهم جثة ابني، وتم تحويل الجثث إلى مستشفى السلوم ومنها لمطروح، وتم القبض على ٣٢ شابا كانوا على متن المركب".

وتابع أن الشباب المقبوض عليهم أكدوا خلال اعترافاتهم أمام النيابة أن شخص صديق "أحمد" اتصل به وأخبره بأن هناك شخصا من السلوم أكد أنه يستطيع تسفيرهم إلى ليبيا بسهولة وبدون دفع أي مبلغ مالي والدفع يكون بعد الوصول إلى ليبيا، فذهب نجله مع صديقه لمعرفة تفاصيل السفر ففوجئ بإجباره على السفر تحت تهديد السلاح فركب معهم من الخوف.

وأردف أنه فور وصوله المستشفى طلب رؤية نجله وذهب إلى المشرحة وفتح ثلاجة حفظ الموتى فرآه وكان يُريد تقبيله إلا أنه تم منعه، قائلًا: "كان نفسي أبوسه واخده في حضني لكنهم رفضوا، طلبت دقيقة أشوفه لأخر مرة وأخر لقاء بيننا، فكان وجهه أبيض كما هو وشعره مازال عليه الكريم، ولبسه زي ما هو، مقدرتش أمسك نفسي وانهرت من البكاء وكلمته كإنه حي وقلت له: أنا قصّرت معاك في حاجة، كنت قولي لو حد من أصحابك ضحكوا عليك أنا وانت دائمًا بنتكلم مع بعض وأصحاب ليه توجع قلبي عليك انت عارف أنا بحبك قد إيه، أخدت قلبي معاك، ربنا يرحمك ويسامحك ويجعلك من الشهداء زي ما طلبت".





ولفت إلى أن نجله قبل وفاته بحوالي 10 أيام سأله عن كيفية السفر إلى ليبيا، وعندما سأله عن السبب قال بأنه يريد أن يسافر مثل أصحابه حيث قالوا له بأن العيش في ليبيا أفضل كثيرًا، فطلب منه أن يصرف نظره عن فكرة السفر، مضيفًا: "فكرته اقتنع بكلامي ومعْرفش إنه لسه بيفكر في الموضوع ومقتنع بكلام أصحابه أكتر منّي".



واختتم حديثه قائلًا: "أحمد عمره ما طلب حاجة زياد وبيرضى دايمًا بأي حاجة، والكل كان بيحبه وهو كان بيحب كل الناس".





كان غرق مركب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط وعلى متنها مجموعة من الشباب المصريين، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص؛ 6 من الصعيد بالفيوم وسوهاج، وواحد من البحيرة، والجثامين هم: رفيع سيد أحمد 19 سنة من قرية الشوالة وحسن حمدى حسن 18 سنة، من قرية كوم بدار بمحافظة سوهاج ، وشعبان محمد صادق 60 سنة من قرية مينا الحيط، بمركز أطس وإبراهيم سعيد محمد 16 سنة وهما من محافظة الفيوم، وجمال عمر محمود 23 سنة من المنشآه، وحسن محمود بخيت، من البادية بمحافظة سوهاج، وأحمد عبدالسلام سعد 14 سنة من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.





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