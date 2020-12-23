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منوعات

تجرد من ملابسه.. مسافر يسير عاريًا في المطار

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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نهى حمدي
كانت الأجواء داخل المطارات خلال عام 2020 مختلفًا تمامًا عن ذي قبل، ولكن على ما يبدو أن العام لا يزال لديه الكثير من الطرق لصدمة المسافرين، ففي داخل مطار لوس انجلوس ظهر رجل يسير بكل ثقة وهو عار تمامًا.

أصيب المسافرون بالذهول عندما جرد رجل من ملابسه وشق طريقه عبر صالة المطار في وضح النهار، على الرغم من أن هذه الخطوة الجريئة للرجل تركت الكثير من الناس في حالة من الصدمة، فقد شعر آخرون أنها كانت العام المثالي لاختتام عام غير مسبوق من السفر.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي التقطه أحد الركاب في المطار وشاركه عبر حسابPassengerShaming على Instagram ، مبنى المطار مع عدد قليل من المسافرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

حتى ظهر أمام الكاميرا أحد الركاب الذي يتجول في  المطار عاريًا تمامًا من رأسه حتى أخمص قدميه، حيث كان يقف وظهره إلى الكاميرا، بينما  اتجه نحوه رجل يرتدي زيا أسود وعلى ما يبدو أنه رجل أمن ولكن استمر الرجل العاري في المشي غير مكترث.

تم نشر مقطع الفيديو جنبًا إلى جنب مع تعليق: "مجرد رجل عارٍ يمشي في مطار لوس أنجلوس، إنه عام 2020 ، ولأولئك الذين يسألون: لا لم يكن يرتدي القناع أيضًا".

وحصدت اللقطات أكثر من 35600 إعجاب بعد 23 ساعة من نشرها.
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