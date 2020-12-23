مجلس الوزراء القبرصي يوافق على مشروع قانون التصديق على ميثاق منتدى غاز المتوسط

قالت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، إن مجلس الوزراء القبرصي قد وافق أمس الثلاثاء على مشروع قانون للتصديق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.

ومن جانبها علقت وزيرة الطاقة ناتاسا بيليديس بعد اجتماع مجلس الوزراء على مشروع القانون قائلة:" إن الهدف من منتدى غاز شرق المتوسط هو ضمان الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت "إن هذا تطور مهم حيث أنه ومع التصديق من قبل الدول الخمس المؤسسة للمنظمة، يدخل الميثاق حيز التنفيذ رسميًا، وبالتالي يمكن أن يتبع ذلك الاجتماع الرسمي الأول للدول لأعضاء".

وأوضحت الوزيرة القبرصية أن فلسطين ومصر والأردن صادقت بالفعل على القانون بينما من المتوقع أن تباشر إسرائيل وقبرص في وقت قريب جدًا في التصديق عليه من قبل برلماناتهما.

وأشارت الوزيرة بيليديس إلى أن عضوين آخرين وهما اليونان وإيطاليا يعملان على الإجراءات المناسبة للموافقة على الميثاق.

واختتمت بيليديس حديثها بالقول إن هناك تطورًا إيجابيًا آخر يتمثل في أن الاتحاد الأوروبي أعلن رسميًا من خلال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة أنه يمضي في عملية الانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب "وهو ما يعتبر أمرًا إيجابيًا للغاية لأن دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الجهد له أهمية خاصة".