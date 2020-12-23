ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الوزراء القبرصي يوافق على مشروع قانون التصديق على ميثاق منتدى غاز المتوسط

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:31 م
وزيرة الطاقة القبرصية
وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليديس
Advertisements
محمد وديع
قالت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، إن مجلس الوزراء القبرصي قد وافق أمس الثلاثاء على مشروع قانون للتصديق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.
 
ومن جانبها علقت وزيرة الطاقة ناتاسا بيليديس بعد اجتماع مجلس الوزراء على مشروع القانون قائلة:" إن الهدف من منتدى غاز شرق المتوسط هو ضمان الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".
 
وأضافت "إن هذا تطور مهم حيث أنه ومع التصديق من قبل الدول الخمس المؤسسة للمنظمة، يدخل الميثاق حيز التنفيذ رسميًا، وبالتالي يمكن أن يتبع ذلك الاجتماع الرسمي الأول للدول لأعضاء".
 
وأوضحت الوزيرة القبرصية أن فلسطين ومصر والأردن صادقت بالفعل على القانون بينما من المتوقع أن تباشر إسرائيل وقبرص في وقت قريب جدًا في التصديق عليه من قبل برلماناتهما.
 
وأشارت الوزيرة بيليديس إلى أن عضوين آخرين وهما اليونان وإيطاليا يعملان على الإجراءات المناسبة للموافقة على الميثاق.
 
واختتمت بيليديس حديثها بالقول إن هناك تطورًا إيجابيًا آخر يتمثل في أن الاتحاد الأوروبي أعلن رسميًا من خلال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة أنه يمضي في عملية الانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب "وهو ما يعتبر أمرًا إيجابيًا للغاية لأن دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الجهد له أهمية خاصة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليونان: ننسق مع قبرص داخل اجتماعات الاتحاد الأوروبي حول تركيا

من بينها ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.. تشريعية النواب تنظر عددا من الاتفاقيات الأسبوع المقبل

ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الأبرز.. تشريعية النواب تنظر عددا من الاتفاقيات الأسبوع الجاري

تشريعية النواب توافق على اتفاقية ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

ترشيحاتنا

دبي تبدأ التطعيم ضد كورونا.. وهؤلاء أول من تلقوا لقاح فايزر | شاهد

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

طلعت يوسف: لما حد يتكلم عن الإسماعيلي لازم يقف شوية

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

الصحة: لدينا 363 مستشفى عزل فى 27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة.. فيديو

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم