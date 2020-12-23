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حقيقة تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة.. المالية ترد |فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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آيات أحمد
نفى رجب محروس المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص  تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة، مؤكدًا أنها شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه طبقًا لقانون الخدمة المدنية هناك زيادة سنوية للموظفين بواقع 7% من الأجر الوظيفي الأساسي، بخلاف العلاوة الاستثنائية التي أصدرها رئيس الجمهورية لمراعاة ظروف التضخم في الأسعار في الأسواق.

وأوضح المتحدث باسم وزارة المالية، أن نسبة الزيادة العام الحالي كانت 7% من الأجر الأساسي بالإضافة إلى علاوة استثنائية بحد أدنى 150 جنيه، منوهًا بأن هذه الشائعة تهدف لخفض الروح المعنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حتى لا يتمكنوا من تحقيق المستهدف منهم، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية تستحق في الأول من يوليو من كل عام، وجميع العاملين قاموا بصرفها يوليو الماضي.
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