ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحكومة الكويتية تكشف حقيقة وقف قرار تعليق الرحلات الجوية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:23 م
الحكومة الكويتية
الحكومة الكويتية تكشف حقيقة وقف قرار تعليق الرحلات الجوية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
نفت الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء، صحة وقف قرار تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.

ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي و الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لوقف قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.

 وذكر حساب مركز التواصل الحكومي في تغريدة على حسابه في تويتر أن: "القرار لا يزال ساريا حتى موعده في نهاية يوم الجمعة الموافق ١/١/ ٢٠٢١على أن يتم مراجعته في ضوء ما يستجد".

وفي وقت سابق من اليوم نقلت بعض الصحف الكويتية عن مصادر قولها إن موافقات رسمية صدرت من سلطات الطيران المدني بشمول عودة المقيمين من الدول المحظورة، ممن يحملون إقامات سارية بعد فتح المجال الجوي لمدة يوم واحد فقط، شريطة إتمامهم للإقامة لمدة 14 يوما في دولة غير ممنوعة، مع إحضار شهادة فحص pcr.

وأضاف المصدر أن القرار يشمل أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى، أيضا شريطة إثبات ذلك لدى الجهات المختصة، موضحًا أنه يجري حاليا التنسيق لترتيب مسألة الرحلات الخاصة بعودة الجميع خلال الساعات المقبلة.

وكشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي محمد المطيري، إن نحو 25 ألف تذكرة سيتم إلغاؤها بعد قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الكويت، موضحا أن إجمالي الخسائر التي ستطال قطاع السفر خلال هذه الفترة تصل الى نحو 2.5 مليون دينار.

وأضاف المطيري – في تصريح صحفي الثلاثاء - إن آلية استرجاع التذاكر تمر بعدة مراحل وخطوات؛ حيث تستغرق مدة استرجاع التذاكر للمسافرين نحو 60 يوما، نظرا لارتباط المدفوعات المالية لشركات السياحة والسفر مع شركات الطيران.

وأكد المطيري أن قطاع السياحة والسفر، يواصل خسائره جراء حظر الطيران مع عدة دول، بالإضافة إلى تعليق المطار حاليا، وهو ما يسبب كارثة اقتصادية للمكاتب بشكل عام.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن أمس الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية؛ وذلك اعتبارا من الساعة 11:00 من مساء أمس، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"الطيران المدني" الكويتية: استثناء رحلات الشحن الجوي من قرار وقف الطيران

الكويت: 2.5 مليون دينار خسائر إلغاء 25 ألف تذكرة طيران جراء قرار تعليق الطيران

الكويت : 3 شركات لنقل العالقين في الخارج بعد وقف رحلات الطيران

بعد تعليق الطيران .. قرار كويتي جديد بشأن رعايا الدول المحظورة

كورونا تحاصر بريطانيا.. 25 دولة تعلق رحلاتها مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة

ترشيحاتنا

حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء لشدة البرد

فيديوجراف.. السيناريو المرتقب بعد ارتفاع إصابات كورونا

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

هل العطور تبطل الصلاة ؟ على جمعة يجيب

فنانتان من مصر.. أجمل 100 وجه في 2020 | فيديو جراف

إيني: كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية في مصر بإنتاج 10000 برميل يوميا

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان