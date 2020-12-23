ماجد المصري يكشف لـ صدى البلد ردود الأفعال حول دوره في مسلسل الوجه الآخر .. فيديو





وقال الفنان ماجد المصرى : إن الجمهور يميل لمشاهدة المسلسلات ذات القصة الجديدة، وهذا ما حدث فى مسلسل الوجه الاخر فهو مسلسل فريد من نوعه من حيث قصة المسلسل والأحداث .









وأكد الفنان ماجد المصرى ، ان عددا كبيرا من الزملاء قاموا بالاتصال به لـ تهنئته على المسلسل وعلى دوره المختلف .









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