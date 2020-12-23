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فن

ماجد المصري يكشف لـ صدى البلد ردود الأفعال حول دوره في مسلسل الوجه الآخر .. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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سعيد فراج - مريم عزت
كشف الفنان ماجد المصرى من خلال استضافته في ندوة صدى البلد ، عن ردود الأفعال على دوره في مسلسل "الوجه الآخر" . 


وقال الفنان ماجد المصرى : إن الجمهور يميل لمشاهدة المسلسلات ذات القصة الجديدة، وهذا ما حدث فى مسلسل الوجه الاخر فهو مسلسل فريد من نوعه من حيث قصة المسلسل والأحداث . 


وأكد الفنان ماجد المصرى ، ان عددا كبيرا من الزملاء قاموا بالاتصال به لـ تهنئته على المسلسل وعلى  دوره المختلف . 


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وتحدث ماجد المصري، خلال الندوة أيضًا، عن كواليس عمل المسلسل، وكيف جاءته فكرة المسلسل كمؤلف وبطل للعمل معًا، متطرقًا إلى كواليس تفاصيل إيقاع المسلسل واختيار السيناريست فداء الشندويلي، لتفاصيل الأحداث. 


وتطرق للحديث أيضًا عن كواليس مشاركة نجوم العمل واجتماع أغلبهم لأول مرة في عمل واحد، مشيرًا إلى ردود الأفعال التي تلقاها بعد العرض الأول للمسلسل. 


وفي سياق متصل، تحدث ماجد المصري، عن كواليس تحضيره لمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل. 
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