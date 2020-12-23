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ديني

نائب رئيس الجامعة يفتتح الدورة التدريبية للطلاب والطالبات بعنوان: "أنت أقوى من المخدرات"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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محمد شحتة
تفقد د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا الدورة التدريبية التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر لطالبات الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعنوان: "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك برعاية د. محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة على أهمية هذا النوع من الدورات وحاجة الطلاب والطالبات لها في هذا التوقيت الذي يحتاج إلى اعتناء كل فرد بصحته والحفاظ عليها، فالمجتمع يقوم على سواعد أبنائه ووعيهم لكل ما يحيط بهم أو يواجههم من تحديات.

الدورة التي بدأت فعالياتها اليوم، شارك فيها طالبات فرع البنات بالقاهرة، وتستمر على مدار شهر كامل للطلاب والطالبات في الجامعة.
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