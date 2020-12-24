الأوقاف تواجه الموجة الثانية من كورونا.. غلق المسجد المخالف واستمرار حملات التعقيم

حالة من الترقب المشوب بالخوف تسيطر على المواطنيين خلال هذه الأيام بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا وظهور سلالة جديدة أكثر انتشارا وأثر ذلك على عملية فتح المساجد أو غلقها ، رغم الإجراءات الاحترازية المتبعة في جميع مساجد الجمهورية .





وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أكد أنه في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوره عالميًا، وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام.





وأضاف جمعة أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية ، وإذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله (عز وجل ) ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، ونؤكد أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق.





وشدد جمعة على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ذلك دائمًا والالتزام بالكمامة، وبكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو أذى الخلق، وأن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره.





وتابع: في حالة عدم التزام المصلين بهذه الإجراءات يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، مع تفويضنا لجميع مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بهذه الإجراءات، واتخاذ اللازم تجاه أي مسئول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بهذه الإجراءات.





وأكد على أنه لا حرج على من صلى في بيته في ظل هذه الظروف الراهنة سواء أخشي على نفسه أم على الآخرين ، أم كان قاصدًا الإسهام في تخفيف الزحام وتحقيق التباعد الاجتماعي، وكلٌّ ونيته، والله من وراء القصد.





قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مسالة إعادة غلق المساجد أمر لا نتمناه أبدًا، خلال الفترة الحالية، والأمور تسير الآن وفقًا لتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل حرفي".





وأضاف "طايع"، في تصريح له تعليقا على امكانية غلق المساجد بسبب زيادة معدل الاصابة بفيروس كورونا قائلا: الامر متروك للجنة مكافحة كورونا بمجلس الوزراء لافتا الى ان اعمال التعقيم والتطهير بجميع مساجد الجمهورية تسير على قدم وساق وبدون تهاون حفاظا على صحة المواطنيين ، سائلين الله ان يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد .





ولفت طايع الى مواصلة وزارة الأوقاف اليوم، الخميس، حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدا، وذلك بمشاركة مجتمعية واسعة والتزام تام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وأكدت الوزارة أن المساجد مهبط الملائكة، لقول رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ..."، وأن المساهمة في نظافتها وطهارتها، ولو بالكلمة، أو بدعوة للمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية دليل على محبة الله (عز وجل) للعبد، فالله (عز وجل) إذا أحب عبدًا وفقه لفعل الصالحات.









وأوضح طايع أن مدة خطبة الجمعة 10 دقائق حتى لا يحدث ازدحام وبالتالي لا نقلل فكرة امكانية انتقال الفيروس، مشيرًا إلى ان مساجد وزارة الاوقاف تسير وفقًا الاجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.





وأعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة غدا تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".





وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.