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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس جامعة الفيوم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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فريدة محمد
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الاستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.

عبر رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بهذه الزيارة التي تعبر عن الاحترام المتبادل، مؤكدا علي أهمية التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الفيوم في كافة المجالات نظرا للتطور الكبير الذي شهدته الجامعة والدور التنموي التي تقوم به.

من جانبه ، قدم الدكتور احمد جابر شديد التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ معربًا عن امله  في مجلس الشيوخ بتشكيلته الجديدة في تلبية طموحات الشعب المصري واصدار تشريعات تنهض بالمجتمع في كافة المجالات .

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