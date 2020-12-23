هبة العيسوي تكشف كيفية التأهيل النفسي بعد كورونا

قالت دكتورة هبة العيسوى، استاذ الطب النفسي بطب عين شمس، إن العلاقة بين فيروس كورونا والأمراض النفسية قوية جدا فالمصاب بـ كورونا أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية والمريض النفسي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لذلك يجب تكثيف الاهتمام بالصحة النفسية خلال هذه الفترة .





هبة العيسوى " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن المريض المصاب بفيروس وأضافت "المريض المصاب بفيروس كورونا يتعرض ضغوط كثيرة حيث يتأثر معدل ضخ الدم بسبب كوفيد - 19 ويصبح أضعف وأقل لمختلف اجزاء الجسم ومن بينها ضخ الدم للدماغ الذي يصبح اقل من العادى .





وأوضحت "هبة" أن مريض كورونا يعانى من مجموعة من العوامل التى تتسبب في معاناته من المشاكل النفسية، حيث يعانى من التشتت بسبب عدم وجود دواء معروف أو طريق واضح لعلاج المرض ولايعرف مصيره ، وانخفاض التركيز ، وجود مخاوف ، وقلق، واكتئاب هذا بالاضافة الى الضغط النفسي والعزل الاجتماعية .





وأكدت " هبة" أن الشعور بعدم اليقين والحيرة ا لذي يعاني منه مصابي كورونا بسبب عدم ضمان فاعلية العلاج أو عدم الخروج بأى مضاعفات خطيرة من المرض يؤثر معدل إفراز هرمون الكورتيزول الذي يزيد الشعور بالتوتر والاكتئاب.





ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 20 في المائة من المرضى النفسيين سيصابون بكوفيد - 19 لذا من الضرورى الاهتمام بمساعدة وعلاج هذه الشريحة من المرضى.





وتطالب هبة بإنشاء عيادات نفسية مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا بعد التعافي خاصة أن هذا المرض يزيد فرص الإصابة بالأمراض النفسية خاصة القلق والاكتئاب كرب ما بعد الصدمة .





وقدمت "هبة" بعض النصائح التى تساعد مصابي فيروس كورونا فى التأهيل النفسي خلال رحلة العلاج الجسدي ومابعدها:





- تعامل مع افكارك السلبية وحاول هدمها : على سبيل المثال اقنع نفسك أن نسبة قليلة من الناس هي من تعانى من مضاعفات، ركز على الحالات التى تمكنت من الشفاء وابتعد عن التفكير فى الحالات الخطيرة .





- اهتم بالتغذية الصحية حيث تلعب دورا كبيرا في تحسين الجسم واحرص على تناول الاطعمة التى تعمل على تقليل الاكتئاب وتخفض هرمون الكورتيزول لتقليل التوتر ومن أمثلة هذه الأطعمة: الشيكولاتة الغامقة والموز والاكثار المياه بحيث تتجاوز لتر ونصف في اليوم.





- قضاء بعض الوقت فى الترفيه دون بذل مجهود كبير من خلال ممارسة بعض الألعاب البسيطة التى يمكن القيام بها من المنزل مثل سوليتير وسودوكو لأن مثل هذه الألعاب تعمل على زيادة الانتباه والوعي .





- اهم خطوة على مدار اليوم هى التخلص من سلبيات اليوم وكل الأحداث المزعجة قبل النوم مثل مشاهدة فيلم أو فيديو كوميدي.





- من الأمور المهمة جدا وتؤثر بشكل كبير في صحة المريض النفسية والجسدية هى الحفاظ على نظام النوم الصحى وفى مواعيد ثابتة يوميا وبالتأكيد نفس الأمر يتعلق بمواعيد العلاج وتناول الوجبات.





- خلال فترة العزل احرص على التواصل الا يجابي مع المجتمع والاصدقاء والاقارب من خلال فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تقديم النصيحة للاصحاء والمرضى ومساعدة المصاين ومساندتهم مما يشعر الفرد بأنه يقوم بدور ايجابي ويقلل من المشاعر السلبية والاكتئاب.



