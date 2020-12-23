ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:46 م
لعبة فيروس كورونا
لعبة فيروس كورونا
Advertisements
رشا عوني

بعد فترة طويلة من الإغلاق والحجر المنزلي الذي شهده العالم خلال الأشهر الماضية، مع بدء الإغلاق مرة أخرى بسبب عودة تفشي فيروس كورونا مرة أخرى في موجة ثانية أشد خطورة، قررت 4 فتيات أشقاء في ألمانيا استغلال ذلك الوقت الذي يقضينه في المنزل، وابتكار شيء جديد متعلق بالفيروس التاجي، حتى تمكنَّ من اختراع لعبة فيروس كورونا التي بدأت تنتشر في العالم.

 

ما هي لعبة فيروس كورونا؟

الأخوات شوادرلاب الأربعة من ألمانيا، ابتكرن لعبة فيروس كورونا، وهي لعبة لوحية ملونة مزودة بكروت، تشبه "بنك الحظ"، وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فيمكن لما يصل إلى أربعة لاعبين ممارسة لعبة كورونا التي يتنافسون فيها على شراء كل مواد البقالة المدرجة على قائمة تسوق جار لهم مسن لا يخرج من بيته بسبب الفيروس، ويجمع اللاعبون أوراق اللعب ويتبادلونها، والفائز هو الذي يوصل كل المواد أولا.

 اقرأ أيضا

5 لقاحات والفيروس يتحوّر.. هل تقضي سلالة كورونا الجديدة على آمال نهاية الوباء؟

الأربعة شقيقات الألمان قاموا بابتكار اللعبة خلال فترة الحجر المنزلي، وبشكل مستمر كن يضيفن لها خطوات ومعلومات جديدة حول الفيروس التاجي كلما حدثت مستجدات.

 

أكثر من ألفي نسخة حتى الآن تم بيعها من لعبة فيروس كورونا الألمانية الجديدة، حيث زادت الطلبات عليها بشكل خاص داخل ألمانيا، وتعمل الشقيقات الأربعة على تسجيلها في متجر ألعاب كموزع ثانوي للعبة.

 

بعد المجهود الذي بذلته الأربع شقيقات، انبهر والدهن "بنديكت شوادرلاب" بالفكرة التي ابتكرتها بناته، وقرر مساعدتهن ووظف لهن فنانا لتصميم البطاقات ولوحة اللعبة وصندوقها.

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد
تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يلعب سوبر ماريو.. جيل التسعينات بين الأتاري والبلايستيشن

إصابة مهاجم كريستال بالاس والمنتخب الغاني بـ فيروس كورونا

فيروس كورونا يمنع 12 مليون بريطاني من ممارسة الرياضة

عبر تطبيق زووم.. العمل عن بعد يسبب التهاب الحلق

بخطوات بسيطة.. كيفية تحميل لعبة ببجي PUBG على الكمبيوتر واللاب توب .. صور

ترشيحاتنا

أوروبي ولا عربي ولا أفريقي.. الجبلاية تحسم الجدل حول حكام قمة الأهلي والزمالك

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة للإعلان عن المستشفيات الجديدة للعزل

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

إيني: كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية في مصر بإنتاج 10000 برميل يوميا

سناء جميل.. حكاية مسيحية دعت وزير الأوقاف على كوب شاي لسبب غريب

الحكومة تنفى تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم