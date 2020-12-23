تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

بعد فترة طويلة من الإغلاق والحجر المنزلي الذي شهده العالم خلال الأشهر الماضية، مع بدء الإغلاق مرة أخرى بسبب عودة تفشي فيروس كورونا مرة أخرى في موجة ثانية أشد خطورة، قررت 4 فتيات أشقاء في ألمانيا استغلال ذلك الوقت الذي يقضينه في المنزل، وابتكار شيء جديد متعلق بالفيروس التاجي، حتى تمكنَّ من اختراع لعبة فيروس كورونا التي بدأت تنتشر في العالم.

ما هي لعبة فيروس كورونا؟

الأخوات شوادرلاب الأربعة من ألمانيا، ابتكرن لعبة فيروس كورونا، وهي لعبة لوحية ملونة مزودة بكروت، تشبه "بنك الحظ"، وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فيمكن لما يصل إلى أربعة لاعبين ممارسة لعبة كورونا التي يتنافسون فيها على شراء كل مواد البقالة المدرجة على قائمة تسوق جار لهم مسن لا يخرج من بيته بسبب الفيروس، ويجمع اللاعبون أوراق اللعب ويتبادلونها، والفائز هو الذي يوصل كل المواد أولا.

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الأربعة شقيقات الألمان قاموا بابتكار اللعبة خلال فترة الحجر المنزلي، وبشكل مستمر كن يضيفن لها خطوات ومعلومات جديدة حول الفيروس التاجي كلما حدثت مستجدات.

أكثر من ألفي نسخة حتى الآن تم بيعها من لعبة فيروس كورونا الألمانية الجديدة، حيث زادت الطلبات عليها بشكل خاص داخل ألمانيا، وتعمل الشقيقات الأربعة على تسجيلها في متجر ألعاب كموزع ثانوي للعبة.

بعد المجهود الذي بذلته الأربع شقيقات، انبهر والدهن "بنديكت شوادرلاب" بالفكرة التي ابتكرتها بناته، وقرر مساعدتهن ووظف لهن فنانا لتصميم البطاقات ولوحة اللعبة وصندوقها.