إيطاليا تعلن عودة العلاقات مع الجيش الليبي

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، عودة العلاقات مع الجيش الليبي بعد الإفراج عن المواطنين الصيادين.





وقال دي مايو، في مقابلة له مع وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أنه تم إيجاد حل لاستئناف العلاقات الثنائية مع الجيش الليبي.





وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنه تمت استعادة العلاقات التي قطعت عند اختطاف الصيادين، مؤكدا: "أطلقت السلطات في شرق ليبيا سراح صيادينا دون أي تكلفة في المقابل".





وأعلنت الحكومة الإيطالية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إطلاق سراح 18 صيادا محتجزين في بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أشهر بتهمة دخول المياه الليبية بشكل غير قانوني.





وبعدها غادر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية إلى بنغازي للإعلان ولقاء المشير خليفة حفتر.





وأجرى رئيس الحكومة الإيطالية ووزير الخارجية، محادثات مع المسؤولين الليبيين في بنغازي، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الإيطالية، الإفراج عن صيادين إيطاليين كانوا محتجزين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي.





في الأول من سبتمبر الماضي، ضبطت قوارب القوات البحرية التابعة للقيادة العامة سفينة على متنها 18 بحارا إيطاليا، وجرى نقلهم إلى بنغازي، حيث اتهموا بالصيد في المياه الإقليمية الليبية.





والأربعاء الماضي، جدد دي مايو مواصلة جهود الوساطة من أجل إطلاق الصيادين، قائلا: «لم أنسَ صيادينا في ليبيا، نحن نبذل قصارى جهدنا وسنواصل العمل، ويجب ألا نفسر العمل الصامت على أنه خمول».