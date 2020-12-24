صناعة البرلمان: وقف استيراد السيراميك والبورسلين يحمي المنتج المحلي.. ويحافظ على حوالي مليون عامل.. وتؤكد: الاستيراد يدمر الصناعة الوطنية.. ويجب حماية الصناعة المصرية من التداعيات السلبية لـ كورونا

- صناعة البرلمان عن قرار وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر:

- يحافظ على حوالي مليون عامل ويدعم الصناعة الوطنية

- المصانع أغلقت بسبب الاستيراد والبقية باتت مهددة

- نتمنى زيادة مدة الإيقاف وتفضيل الصناعة الوطنية









ثمن عدد من النواب قرار وزيرة الصناعة بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة شهرين، مؤكدين أن القرار يدعم المنتج المحلي والصناعات الوطنية، ويحافظ أيضا على العمال، بعد فجوة البطالة التي أحدثها الاستيراد، فضلًا عن تدميره للصناعة المصرية وتهديده بغلق العديد من المصانع.





بداية، أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف استيراد السيراميك. وطالب فرج عامر، في تصريحات له، من الوزيرة إصدار قرارات أخرى مماثلة لمختلف الصناعات والمنتجات المصرية للحفاظ على الصناعة المصرية من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.





وأكد "عامر"، ضرورة الوقف الفوري لأى منتجات صناعية وسلعية لها مثيل فى مصر خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس مطالبا من الحكومة الاسراع فى مراجعة ملف جميع المنتجات المستوردة ووقف اى عمليات استبدادية لها مثيل من المنتجات المصرية.





في السياق ذاته، أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، بقرار الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأكدت النائبة إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرار يدعم المنتج المحلي ويحافظ عليه ويعمل على زيادته في السوق، مقابل المنتج الأجنبي، مطالبة باستمرار وقف استيراد المنتجات الأجنبية ودعم المنتج المحلي المماثل لها، حتى ننهي معاناة الصناعة المحلية.





وقالت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن الصناعة أصبحت في خطر كبير وهناك مصانع كثيرة مهددة بالإغلاق، بسبب ضعف منافسة المنتج المحلي، وعدم قدرته على الاستمرار في السوق، نتيجة غياب الدعم وارتفاع أسعار المواد الخام والغاز والكهرباء، مطالبة بضرورة مراجعة أسعار الغاز للمصانع، وإصدار قرارات لتحفيز المنتج المحلي.





وأشارت النائبة إلى أن صناعة السيراميك والبورسلين تضم حوالي 400 ألف عامل فني، وأكثر من نصف مليون من عمالة النقل والمحاجر والمعارض والتوزيع والتسويق في ٢٥٠٠ منجر، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي، سوف يعمل على الحفاظ على هذه العمالة، محذرة من تقليص العمالة وإحداث فجوة في البطالة بسبب عدم دعم الصناعة المحلية.





وتحدثت عضو البرلمان عن جودة المنتج المحلي، والذي ينافس بقوة في الأسواق العالمية، إلا أنه يحتاج إلى دعم من الحكومة، حتى يستمر، مشيرة إلى أنه على عكس من ذلك، فإن المنتج الوارد من الخارج يعاني من الغش التجاري في المواصفات.





كما أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، على أهمية قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بوقف استيراد السيراميك والبروسلين لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه قرار صائب يدعم المنتج المحلي في ظل الأوضاع الرهانة والصعوبات التي تعاني منها الصناعة المصرية بسبب تداعيات فيروس كورونا.





وقال النائب طارق متولى، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن زيادة المعروض إضافة إلى زيادة المنتج الأجنبي، أثر بصورة سلبية على الصناعات المحلية، وبالتالي، كان يجب اتخاذ قرارات لصالح المنتج المحلي، لتفضيله على المنتجات الواردة.





وأشار النائب إلى أن الصناعات المحلية أصبحت تتمتع بتكنولوجيا وجودة عالية، ولا يوجد فارق كبيرة بينها وبين المنتجات الخارجية، بل إن المنتجات المحلية تتفوق في كثير من الأحيان على البضاعات المستوردة.





وأيد النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، قرار وزارة الصناعة بوقف استيراد السيراميك والبروسلين، لمدة 3 أشهر، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لوقف استيراد الصناعات الأجنبية التي لها نظير في مصر وتفوقها في الإنتاج.





وقال النائب رضا البلتاجي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاستيراد أضر بالصناعة المصرية وأدى إلى تراجع المنتج المحلي، كما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع، والتي تجاوزت 40 مصنعًا، فضلًا عن وجود مصانع كثيرة أخرى مهددة بالإغلاق.





وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه ليس هناك مانع في أن نوقف استيراد الصناعات التي يوجد لها بديل في مصر وتفوقها في الجودة، ولمدة أطول من 3 أهر، حتى ندعم المنتج المحلي، ونزيد من فرص منافسته في السوق.





وأوضح النائب أن استيراد الصناعات الأجنبيى أدى إلى اتساع دائرة البطالة، وأحدث فجوة في العمالة المصرية، مؤكدًا ضرورة تغليب المنتج المحلي على نظيره الأجنبي للحفاظ على العمالة المصرية.



