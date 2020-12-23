بعد تألق إيناس عز الدين في ختام مهرجان ألوان بشرم الشيخ.. ننشر أبرز المكرمين وكواليس المهرجان

تألقت المطربة إيناس عز الدين في حفل ختام مهرجان أوان الدولي فى دورته السابعة بشرم الشيخ ملتقى الدهانات العربية والأفريقية، وقدمت مجموعة متنوعة من أروع أغانيها التى حقق جماهيرية كبيرة ونجاحاً منها أغاني «عيد حساباتك -والقرايب مش حبايب - احلى من الحب -طبعا موافق» وعدد آخر من أغانى الزمن الجميل والتى تفاعل معها الجمهور وسط أجواء من الفرح والسعادة استمتع بها المشاركون بالمهرجان .





كما قدم الفنان والرسام التشكيلى خالد زين فقرة فنية بالرسم على لوحة للسيدة الغناء العربى أم كلثوم علي أنغام موسيقى نالت إعجاب الجمهور .

وقام اشرف ابراهيم رئيس المهرجان بتكريم العراقى مثنى المشهدانى والليبى حمدى الفرجانى واللبناني حسين المخ والفنانة منال سلامة التى قدمت الحفل واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الاعلامى للمحافظة ورؤساء الشركات الراعية والداعمة للمهرجان والإعلامية وفاء طولان والإعلامية بسنت الباجورى المسئول الاعلامى للمهرجان وعدد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة .

كما شهد خلال أيام وليالي المهرجان الذى استمر لمدة ثلاثة أيام عدد من الفعاليات منها مبادرة فنانين الرسم التشكيلى لتجميل وتلوين شوارع وميادين شرم الشيخ ضمن مبادرة مهرجان الوان بإهداء جداريتين من تصميم الفنان التشكيلى خالد زين والفنان سامح مرجان بالرسم الجرافيكى والتى يعبران عن مسيرة التنمية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وكذلك أقيم علي هامش المهرجان معرض ضم عدداً من العارضين بمختلف الدول يهدف الى الاطلاع على أحدث التطورات فى فن الديكورات وصناعة الدهانات لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى في هذه الدول، وعدد من الورش العمل والندوات العلمية.





ووجّه أشرف إبراهيم رئيس المهرجان الشكر لجميع المشاركين والرعاة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعمهم ومساندتهم للمهرجان فى دورته الاستثنائية هذا العام فى ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ وتاثيرها على الاقتصاد العربى والعالمى وخاصة قطاع السياحة ومواجهه الصعوبات والتحديات لايجاد فرص عمل للشباب بديلة ودعما للسياحة والصناعة المصرية والعربية.





يذكر ان المهرجان اقيم فى الفترة من ٢٠ الى ٢٣ ديسمبر الحالي بشرم الشيخ تحت رعاية محافظة جنوب سيناء وبمشاركة 500 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية و الأفريقية والأعمال وكبار الشخصيات من العاملين والمهتمين بقطاع الدهانات والديكور .





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