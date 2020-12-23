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الصحة: تغييرات جينية حدثت في بروتين كورونا.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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ياسمين القصاص
قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن حدث تغييرات جينية فى بروتين فيروس كورونا، حيث أن تم الانتهاء من تحاليل جميع الفيروسات حتى شهر أكتوبر، مضيفة: جار حاليا تحليل فيروس كورونا، منوها إلى أن تقوم  الوزارة بالتركيز فى حالات الإصابة التى تكون بالأماكن سريعة الإصابة، وعلىٍ رأس تلك الأماكن محافظة القاهرة.

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم  خدمات كورونا، أن تقوم الوزارة برصد التغير الذى حدث للفيروس بالولايات المتحدة الأمريكية، مع رصد الأشخاص الذى تعرضوا للإصابة أكثر من مرة، ومن ثم تقوم وزارة الصحة بمتابعة تحاليل هؤلاء المرضى، مع متابعة تحاليل الأشخاص الذين يأتون من الولايات المتحدة الأمريكية كانوا نتيجتهم إيجابية. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339  مستشفى مجهزة للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية.


وأوضحت الوزارة، أن المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادًا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.

كما عرضت الوزيرة  خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.
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