الصحة: تغييرات جينية حدثت في بروتين كورونا.. فيديو

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن حدث تغييرات جينية فى بروتين فيروس كورونا، حيث أن تم الانتهاء من تحاليل جميع الفيروسات حتى شهر أكتوبر، مضيفة: جار حاليا تحليل فيروس كورونا، منوها إلى أن تقوم الوزارة بالتركيز فى حالات الإصابة التى تكون بالأماكن سريعة الإصابة، وعلىٍ رأس تلك الأماكن محافظة القاهرة.





وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، أن تقوم الوزارة برصد التغير الذى حدث للفيروس بالولايات المتحدة الأمريكية، مع رصد الأشخاص الذى تعرضوا للإصابة أكثر من مرة، ومن ثم تقوم وزارة الصحة بمتابعة تحاليل هؤلاء المرضى، مع متابعة تحاليل الأشخاص الذين يأتون من الولايات المتحدة الأمريكية كانوا نتيجتهم إيجابية.



