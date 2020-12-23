أيمن يونس يجتمع مع لاعبي الزمالك على هامش مران الفريق

عقد أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاع الكرة بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني قبل انطلاق تدريب اليوم بحضور كل من أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة بالنادي وعبد الحليم علي مدير الكرة.
وحرص يونس على مطالبة الفريق بالتركيز في الفترة الحالية والاستعداد بجدية للقاء الأهلي في الدوري المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري من أجل تحقيق الفوز في اللقاء.
وأكد يونس للاعبين على ثقة الجميع في قدرتهم على تحقيق الفوز في المباراة المرتقبة أمام الأهلي.
واستأنف اليوم فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة بعد انسحاب فريق جازيللي التشادي من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.