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رياضة

أيمن يونس يجتمع مع لاعبي الزمالك على هامش مران الفريق

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:12 م
أيمن يونس
أيمن يونس
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ملك موسي
عقد أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاع الكرة بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني قبل انطلاق تدريب اليوم بحضور كل من أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة بالنادي وعبد الحليم علي مدير الكرة.

وحرص يونس على مطالبة الفريق بالتركيز في الفترة الحالية والاستعداد بجدية للقاء الأهلي في الدوري المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري من أجل تحقيق الفوز في اللقاء.

وأكد يونس للاعبين على ثقة الجميع في قدرتهم على تحقيق الفوز في المباراة المرتقبة أمام الأهلي.

واستأنف اليوم فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة بعد انسحاب فريق جازيللي التشادي من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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