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محافظات

أوقاف الإسكندرية تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:23 م
وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة
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عقد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية بالمركز الثقافي التابع لمسجد الإمام محمد عبده، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المساجد لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

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وأكد  أن الاجتماع تناول ضرورة تكثيف المرور خاصة في هذه المرحلة والتشديد على الأئمة والعاملين بالمواظبة على تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية التى قررتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صرح بأن مسالة إعادة غلق المساجد أمر لا نتمناه أبدًا، خلال الفترة الحالية، والأمور تسير الآن وفقًا لتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل حرفي".

وأضاف "طايع"، تعليقا على امكانية غلق المساجد بسبب زيادة معدل الاصابة بفيروس كورونا قائلا: الامر متروك للجنة مكافحة كورونا بمجلس الوزراء لافتا الى ان اعمال التعقيم والتطهير بجميع مساجد الجمهورية تسير على  قدم وساق وبدون تهاون حفاظا على صحة المواطنيين ، سائلين الله ان يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد .

وأوضح طايع أن مدة خطبة الجمعة 10 دقائق حتى لا يحدث ازدحام وبالتالي لا نقلل فكرة امكانية انتقال الفيروس، مشيرًا إلى ان مساجد وزارة الاوقاف تسير وفقًا الاجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 25 / 12 / 2020م تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".


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