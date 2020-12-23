مصطفى محمد يخضع لتدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

خضع مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.





وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف مصطفي عبده أخصائي التأهيل بالفريق.





انتظم محمد عبدالغني مدافع الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.





وشارك “عبدالغني” في التدريبات الجماعية بعد أن تعافى من الاجهاد العضلي الذي اشتكى منه في وقت سابق.





وخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف على مدى الأيام الماضية، وخضع لفحص طبي قبل أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية.



