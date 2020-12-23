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محافظات

قرعة علنية لتخصيص 960 وحدة سكنية بالإسماعيلية في الهواء الطلق

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:41 م
اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
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انجي هيبة
شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية للمتعاقدين والمسددين لمقدم الحجز بمشروع(٩٦٠ وحدة ) بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التى تم إجراء القرعة العلنية لتخصيصها  و التي أقيمت اليوم  بنادى الملاحة بالإسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.َ
 ٧٤ وحدة سكنية ، كان قد تقدم مستحقيها لحجزها منذ عام٢٠٠٠ ضمن المشروع القومى للاسكان فى حينها.

وكانت  محافظة الإسماعيلية قد  قامت بشراء ٢٦٤ وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي  لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة  و من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري لخفض سعر الوحدة  و يأتي هذا اليوم تتويجا لجهد محافظة الإسماعيلية لإنهاء تلك المشكلة التي كانت تؤرق عددا من  المواطنين و استكمالا لل١٧٦ وحدة سكنية  السابق الإعلان عنهم من قبل ليصبح عدد الوحدات التي تم تسليمها ٢٥٠ وحدة سكنية. 

وفى لفتة إنسانية في بداية القرعة تم استثناء ٧ حالات من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من القرعة،  وتخصيص وحدات سكنية لهم فى الأدوار الأرضية بالعمارات محل القرعة.

وشدد المحافظ خلال إجراء القرعة على ضرورة الانتهاء من تحرير عقود تمليك الوحدات لمستحقيها قبل انتهاء الاسبوع الجارى. وذلك تيسيرا على المواطنين.

وفى نهاية القرعة وبناءا على طلب عدد من المواطنين بتقسيط  احدى الدفعات المستحقة، وجه المحافظ  بدراسة طلبهم و امكانية تنفيذه من قبل المختصين.

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قرعة علنية لتخصيص 960 وحدة سكنية بالإسماعيلية في الهواء الطلق
قرعة علنية لتخصيص 960 وحدة سكنية بالإسماعيلية في الهواء الطلق
قرعة علنية لتخصيص 960 وحدة سكنية بالإسماعيلية في الهواء الطلق
قرعة علنية لتخصيص 960 وحدة سكنية بالإسماعيلية في الهواء الطلق
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