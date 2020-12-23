بعد الإعلان عن استهلاك المصريين لـ 4 مليارات علبة سجائر سنويًا.. برلمانيون: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة حال الإصابة بكورونا .. وأزمة تفشي الفيروس فرصة للإقلاع عن الظاهرة

- تضامن البرلمان:

التبغ أحد العوامل الرئيسية المسببة للأمراض غير السارية





- برلمانية تطالب بتوقيع غرامات على المدخن بالأماكن العامة أو المغلقة





-برلماني:

الوعي بمثابة الحصن المنيع فى التصدى لظاهرة التدخين





يعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي ، وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن ‏‎التدخين يدمر الرئة وأجزاء أخرى من الجسم ، ويجعل الإنسان أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا ، و قد يزيد من خطر الإصابة بنوع شديد من الفيروس ، مؤكدة أن هذا هو الوقت المناسب للتوقف عن التدخين لحياة آمنة وصحية.





ومناصرة لهذا الأمر تم تدشين أول مرصد لمكافحة التبغ فى مصر والشرق الأوسط، و الذي تبين من خلاله أن استهلاك المصريين للسجائر يبلغ حوالي 4 مليارات علبة سجائر سنويًا .





وهذا الأمر أثار غضبًا شديدًا من جانب أعضاء مجلس النواب ، ودفعهم للمطالبة بضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني ، من خلال تكثيف حملات التوعية، لتوعية المدخنين بمخاطر ما يقدمون عليه بحق أنفسهم ودفعها إلى الهاوية.





فى البداية ، استنكر النائب، عصام القاضي وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان ، زيادة استهلاك المصريين للتبغ ، والتي بلغت 4 مليارات علبة سجائر سنويًا ، مؤكدًا أن التبغ يعد سببًا رئيسيًا للوفاة ، وأحد المخاطر الصحية الرئيسية في العالم ، كما يمثل أحد العوامل الرئيسية المسببة للأمراض غيرالسارية؛ والتى منها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسى وأمراض الرئة المزمنة.









وحذر " القاضي " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" من أن المدخنين أكثر عرضة للموت من غيرهم، إذا أصيبوا بفيروس كورونا، مؤكدًا على أن التدخين إلى جانب أمراض السكري أو أمراض القلب أو أمراض الرئة المزمنة، يجعل صاحبه أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الفيروس، مشيرًا إلى ضرورة أن يعي الإنسان الأضرار الناجمة عن التدخين بداية من الأضرار الصحية، الأضرار المادية ، وصولا إلى ضعف جهاز مناعته.





وتابع النائب حديثه قائلًا:" أننا فى أمس الحاجة لدعم الإعلام للتوعية بخطورة التدخين، إلى جانب استخدام رأي الدين " وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" ، وكذا قيام وزارة الصحة بالتحدث عن كافة المخاطر الحقيقة للتدخين ، مؤكدًا على أن الأهم من ذلك كله وجود الإرادة والعزيمة الحقيقية للإقلاع عن التدخين، لافتًا إلى ضرورة وجود قناعة تامة لدى الشخص المدخن للإقلاع عن التدخين.





من جانبه ، قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك أسباب عديدة تدفع الشخص للإقبال على ممارسة التدخين ، أهمها: تقليد الأبناء لآبائهم المدخنين، فالأب يعتبر قدوة لأبنائه، وهم يفعلون كما يفعل والداهم، بالإضافة لذلك ، يرى بعض المدخنين أن التدخين هو شكل من أشكال الترويح والتنفيس عن النفس أو للقضاء على التوتر ، مؤكدة على أن ظاهرة التدخين تعد إحدى الظواهر السيئة والتي استشرت بشكل كبير، نتيجة ثقافات مغلوطة و موروثة.





وأشارت " عازر " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن الإقلاع عن التدخين يحمي من فيروس كورونا وباقي الأمراض ، لافتة إلى أن الإقلاع عن التدخين لن يكون لمحاربة فيروس كورونا فقط، بل لعلاج باقى الأمراض أو للحماية من الإصابة منها.









وعن التصدى لهذه الظاهرة، تابعت النائبة حديثها قائلة:" تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المؤتمرات و إطلاق حملات للتوعية ، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام والدراما التلفزيونية لما لها من تأثير كبير و واضح على فئات المجتمع للتوعية بهذا الأمر، وللقضاء على هذه العادات المتجذرة داخل المجتمع، إلى جانب ضرورة وجود حزمة من القرارات وتوقيع غرامات على المدخن ، سواء فى الأماكن العامة أو الأماكن المغلقة للحد من هذه الظاهرة .





وفى نفس السياق أشاد النائب، عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بإطلاق "مرصد مصر لمكافحة التبغ" ومراقبة تدخلات شركات التبغ، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الذى يحتسب لمصر كواحدة من الدول الرائدة فى هذا المجال المتخصص الذى يقوم بمراقبة صناعة التبغ ورصد كل تحركاتها كواحدة من سياسات الدولة لمكافحة التبغ.





وعن الأضرار الصحية والإقتصادية الناجمة عن التدخين، أشار " زايد" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن للتدخين مخاطر صحية عديدة أهمها:" الإصابة بأمراض الرئة ، الصدر، والسرطان ، إلى جانب دوره فى تقليل مناعة الجسم مما يجعله عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، أما عن الأضرار الإقتصادية له، تتمثل فى أن المدخن ينفق مبالغ طائلة على السجائر، ومؤخرًا ارتفعت أسعار التبغ، وبالتالي سينفق المدخن أكثر على السجائر، وإن كان وضعه المالي ليس جيدًا، وهذا بدوره سيؤثر في إنفاقه على عائلته.









وعن التصدى لهذه الظاهرة، قال:" تفعيل دور الجمعيات الأهلية والدينية بنشر أضرار ومخاطر التدخين ، إلى جانب إطلاق العديد من حملات التوعية لزيادة وعى المدخنين بخطورة الموقف، وكذا تفعيل دور وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن هذا هو دور الإعلام الحقيقي فى التثقيف و نشر الوعي بين المواطنين، و تفعيل دور العبادة، مشيرًا إلى أن المصريين جميعهم يوقرون الجهات الإسلامية وعلى رأسها الأزهر الشريف ويبدون كل التقدير والإحترام لتعاليم ديننا الإسلامي، لضرورة التوعية بهذا الأمر ، الذي نواجهه كل يوم وبصور مختلفة ، والذي يُصعب حله منفردًا بل يتطلب حلًا جماعيًا.





وأعرب عضو لجنة الثقافة والإعلام، عن تمنيه بضرورة أن يستشعر الإنسان نعمة الصحة ، لافتًا إلى أنه من باب أولى أن يحافظ الإنسان على صحته التى وهبها الله له، إلى جانب الحفاظ على أمواله ، و استغلالها الاستغلال الأمثل و إنفاقها فى الجهة المناسبة والمستحقة ، و التى تعود عليه بالنفع.





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور عصام المغازى، رئيس مكافحة التدخين، إن استهلاك المصريين لـ 4 مليارات علبة سجائر سنويًا رقم كبير جدا، وهناك أنواع أخرى لم يتم حصرها منها السيجار والبايب.





وأضاف الدكتور عصام المغازي، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التدخين يقلل مناعة الجسم ويجعلها عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك استهلاك لـ 50 ألف طن معسل في العام بقيمة 3 مليارات جنيه.





وأوضح الدكتور عصام المغازي، رئيس مكافحة التدخين، أن شركات السجائر تكسب مليارات الجنيهات، ولن تمنع البيع المباشر للقصر أو الأقل من 18 عام، وتقوم الشركات بشراء علماء يقولون أن التدخين يحمي من كورونا دون الاستناد على أي شيء علمي.



