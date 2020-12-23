تيسيرا على المواطنين.. محافظ الفيوم يبحث آليات فتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات فتح عدد من المكاتب الجديدة للبريد ومكاتب الشهر العقاري بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للتكدس بالمقرات الحالية، في ظل توجه الدولة لتوفير الخدمات بشكل أكثر يسرًا، وتجنبًا للعدوى بفيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بديوان عام المحافظة، مع ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم، ومدير إدارة أملاك البريد، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض المواقع المقترحة لفتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري بشتى مراكز وقرى المحافظة، والشروط الخاصة بالمبنى المقترح، ومساحته وتصميمه الهندسي، فضلًا عن مناقشة عدد من الأمور الإدارية حال تشغيل تلك المكاتب وتجهيزاتها والقوى البشرية الخاصة بها وتخصصاتهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ أكد على التنسيق المتبادل بين مسئولي الشهر العقاري والبريد من جانب ورؤساء مجالس المدن من جانب آخر لمعاينة المواقع التى تم تخصيصها لفتح تلك المنشآت، مشددًا على مراعاة توزيع المكاتب لخدمة أكبر شريحة للمواطنين تبعًا للكثافات السكانية، وبما يحقق التوازن الجغرافي للمواطنين، مع فتح شبابيك لتقديم بعض خدمات الشهر العقاري بمكاتب البريد كحل فورى لحين فتح المقرات الجديدة، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية والفنية الخاصة بها.
من جهته، أوضح مدير عام الشهر العقاري والتوثيق أن مركز الفيوم يحتاج إلى مكتبين تخفيفًا عن مراكز المدينة الخمسة، وإطسا مكتبين، ومثلها سنورس، ومكتب بكل من مركز أبشواي وطامية ويوسف الصديق، فضلا عن مدينة الفيوم بالموقع المخصص لذلك بإدارة المرور، مشيرًا إلى أنه تم معاينة عدد من المواقع بكافة مراكز وقرى المحافظة، وتم اعداد الدراسة اللازمة لها.