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محافظات

تيسيرا على المواطنين.. محافظ الفيوم يبحث آليات فتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:01 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات فتح عدد من المكاتب الجديدة للبريد ومكاتب الشهر العقاري بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للتكدس بالمقرات الحالية، في ظل توجه الدولة لتوفير الخدمات بشكل أكثر يسرًا، وتجنبًا للعدوى بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بديوان عام المحافظة، مع ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم، ومدير إدارة أملاك البريد، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض المواقع المقترحة لفتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري بشتى مراكز وقرى المحافظة، والشروط الخاصة بالمبنى المقترح، ومساحته وتصميمه الهندسي، فضلًا عن مناقشة عدد من الأمور الإدارية حال تشغيل تلك المكاتب وتجهيزاتها والقوى البشرية الخاصة بها وتخصصاتهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ أكد على التنسيق المتبادل بين مسئولي الشهر العقاري والبريد من جانب ورؤساء مجالس المدن من جانب آخر لمعاينة المواقع التى تم تخصيصها لفتح تلك المنشآت، مشددًا على مراعاة توزيع المكاتب لخدمة أكبر شريحة للمواطنين تبعًا للكثافات السكانية، وبما يحقق التوازن الجغرافي للمواطنين، مع فتح شبابيك لتقديم بعض خدمات الشهر العقاري بمكاتب البريد كحل فورى لحين فتح المقرات الجديدة، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية والفنية الخاصة بها.

من جهته، أوضح مدير عام الشهر العقاري والتوثيق أن مركز الفيوم يحتاج إلى مكتبين تخفيفًا عن مراكز المدينة الخمسة، وإطسا مكتبين، ومثلها سنورس، ومكتب بكل من مركز أبشواي وطامية ويوسف الصديق، فضلا عن مدينة الفيوم بالموقع المخصص لذلك بإدارة المرور، مشيرًا إلى أنه تم معاينة عدد من المواقع بكافة مراكز وقرى المحافظة، وتم اعداد الدراسة اللازمة لها.


من جانب أخر التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عددا من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ومحمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ورفعت ضاوي عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ إلتقى بعددٍ من الشباب والسيدات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة.

وجه المحافظ بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلًا عن توفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارة التنمية بالديوان العام للمحافظة، ومبادرة مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة سنورس بدراسة  ترخيص كشك لإحدى السيدات المعيلات التي ترعى طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية مطرطارس نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة، ووجه بتوفير فرصة عمل لأحد المكفوفين من قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم بالقطاع الخاص.
تيسيرا على المواطنين.. محافظ الفيوم يبحث آليات فتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري
تيسيرا على المواطنين.. محافظ الفيوم يبحث آليات فتح مكاتب جديدة للبريد والشهر العقاري
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