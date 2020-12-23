للتواصل مع الكلية.. إعلام القاهرة تخصص رقما للطلاب المصابين بـ كورونا

خصصت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، رقما خاصا ليتواصل الطلاب المصابون بفيروس كورونا المستجد او المشتبه بهم مع الكلية من خلاله بسهولة وهو " 0106171073 " وذلك حتى تتمكن الكلية من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعت كلية الاعلام الطلاب المصابين وليس لديهم كارنيه الكلية العام الجامعة 2020-2021 التواصل على رقم الواتس آب عند الذهاب الى مستشفى الجامعة لاتخاذ اللازم واستخراج اثبات القيد دون الحضور الى الكلية.
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وأكد مصدر مسؤول بوحدة الاتصال والخدمات الطلابية بكلية الاعلام جامعة القاهرة، ان الكلية توقفت عن المحاضرات الحضورية بمقر الكلية قبل بدء امتحانات الميدتيرم بأسبوع وتم تحويلها إلى أونلاين، وبعد انتهاء الامتحانات لم تعلن الكلية عن عودة المحاضرات بالكلية ولكنها مستمرة على المنصة الالكترونية .
كما أكد أن الحالات المصابة أو حالات الاشتباه بفيروس كورونا تم تأجيل الامتحانات الخاصة بهم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب الاخرين وبقرار من الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بالقاهرة ، موضحا أنه يتم حل اى مشكلات تواجه الطلاب خلال فترة عزلهم.