للتواصل مع الكلية.. إعلام القاهرة تخصص رقما للطلاب المصابين بـ كورونا

ودعت كلية الاعلام الطلاب المصابين وليس لديهم كارنيه الكلية العام الجامعة 2020-2021 التواصل على رقم الواتس آب عند الذهاب الى مستشفى الجامعة لاتخاذ اللازم واستخراج اثبات القيد دون الحضور الى الكلية.

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وأكد مصدر مسؤول بوحدة الاتصال والخدمات الطلابية بكلية الاعلام جامعة القاهرة، ان الكلية توقفت عن المحاضرات الحضورية بمقر الكلية قبل بدء امتحانات الميدتيرم بأسبوع وتم تحويلها إلى أونلاين، وبعد انتهاء الامتحانات لم تعلن الكلية عن عودة المحاضرات بالكلية ولكنها مستمرة على المنصة الالكترونية .



