موجز السوشيال ميديا.. كورونا يضرب نجوم الفن بشدة.. حلا شيحة تظهر بصحبة أغلى شخص في حياتها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





رامي رضوان عن شفائه من كورونا: الحمد لله تعافيت بفضل ربنا ودعواتكم