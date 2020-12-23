موجز السوشيال ميديا.. كورونا يضرب نجوم الفن بشدة.. حلا شيحة تظهر بصحبة أغلى شخص في حياتها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:رامي رضوان عن شفائه من كورونا: الحمد لله تعافيت بفضل ربنا ودعواتكم أحمد أمين يدعم مبادرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين شاهد.. بسنت شوقي بإطلالة زرقاء عبر إنستجرام سنحتفل مرة أخرى.. كريستيانو رونالدو يعلق علي هزيمة يوفنتوس من فيورنتينا 0-3 إلهام شاهين: تكريمي من مهرجان المسرح بنقابة المهن التمثيلية "شرف كبير" بعد خروجها من المستشفى.. ميرنا جميل لأختها: حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي في البحر.. درة تشارك متابعيها صورة مع زوجها أسيل عمران تنشر صورة لها منذ الطفولة.. شاهد كيف تغيرت ملامحها سلوى محمد علي تعلن إصابتها بـ كورونا.. وتعتذر لـ سميحة أيوب الفيروس أقوى وأشرس ..غادة إبراهيم تعلن إصابتها بكورونا أحن راجل قابلته.. أنغام تهنئ ابنها بعيد ميلاده إليسا: نستعد جميعا لاحتفالات أعياد الميلاد ولن ننسى أهالي الشهداء شاهد.. آسر ياسين في أحدث ظهور له.. والجمهور: أفضل فنان ندى بسيوني: قد تجد في مخلوقات الله ما لن تجده في البشر باشا مصر.. أمير كرارة في أحدث ظهور له داخل سيارته #ارحل_يا_أردوغان يتصدر تويتر.. ومغردون: دمر سوريا والعراق المصريون يسردون إنجازات الرئيس في #بقينا_أوروبا_مع_السيسي يارا تحضر مفاجأة لجمهورها ليلة عيد الميلاد 25 ديسمبر بإطلالة جذابة.. أسما شريف منير تخطف الأنظار عبر إنستجرام أحسن رجال بالعالم.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بالأزرق.. ميس حمدان تلفت انتباه متابعيها بإطلالة جريئة من أسوان.. رنا سماحة تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام راندا البحيري تتألق على طريقة مارلين مونرو.. شاهد بفستان مكشوف الظهر.. نيللي كريم تخطف قلوب متابعيها فى إطلالة عبر إنستجرام هالة صدقي تشارك جمهورها ماذا فعلت في منزلها.. شاهد مش نظرة وابتسامة.. مريهان حسين تفاجئ جمهورها بصوتها الجميلمع أغلي شخص.. حلا شيحة تنشر صورة جديدة لها عبر انستجرام