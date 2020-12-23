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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يستقبل ممثلي طلاب جمهورية جنوب السودان

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:38 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يستقبل ممثلي طلاب جمهورية جنوب السودان
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ممثلي طلاب جمهورية جنوب السودان بالجامعة ، بكتبه اليوم بجامعة الفيوم .

صرح الدكتور أحمد جابر شديد بأن استقبال الطلاب جاء في إطار الاطمئنان على حسن سير دراستهم بالجامعة، والإجابة على جميع أسئلتهم  واستفساراتهم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

وأضاف شديد أنه تم إعفاء جميع طلاب جمهورية جنوب السودان من الرسوم الدراسية لكلياتهم وكذلك إعفائهم من رسوم الإقامة بالمدن الجامعية.

وفي نهاية اللقاء قام الطلاب بتسليم الدكتور  أحمد جابر شديد درع شكر وتقدير لجهوده بجامعة الفيوم .





قرّر الدكتور أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، الأربعاء، تخصيص يوم واحد فقط  للاحتفال بعيد العلم الثالث عشر لتكريم  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلبة والطالبات، وإلغاء باقي الاحتفالات الخاصة.

وقال رئيس الجامعة في بيان، إنه قد تم مسبقا على مدار شهور التجهيز والتحضير لتلك الاحتفالية لتكون على مدار ثلاثة أيام متتالية وهي 29،28،27 من ديسمبر 2020، ولكن نظرا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وتجاوز أعداد السادة المقرر تكريمهم لألف مكرم، وحرصا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة كافة منتسبيها فقد تم الاكتفاء بيوم واحد فقط لاحتفالية جامعة الفيوم بعيد العلم الثالث عشر ليكون يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، واقتصار الحضور في قاعة الاحتفالات الكبرى على المكرمين في فئات الجوائز النوعية والحاصلين على أعلى درجات الترقي لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد وأوائل كليات الجامعة، مع مراعاة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. 


وأضاف  رئيس الجامعة  بأن المكرمين في فئات النشر العلمي والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وباقي الجوائز سيتم تسليم شهادات تكريمهم إلى عمداء كلياتهم ليتم توزيعها فى احتفالية بسيطة بكل كلية.

وطالب رئيس الجامعة  من الجميع  تقبل هذه الظروف الاستثنائية حرصا على سلامتكم وسلامة وطننا الغالي.


رئيس جامعة الفيوم يستقبل ممثلي طلاب جمهورية جنوب السودان
رئيس جامعة الفيوم يستقبل ممثلي طلاب جمهورية جنوب السودان
رئيس جامعة الفيوم يستقبل ممثلي طلاب جمهورية جنوب السودان
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