إلغاء مباراة في الكونفيدرالية الإفريقية بسبب كورونا | تفاصيل

أعلن نادي كمبالا سيتي الأوغندي، في بيان رسمي عن إلغاء مبارته ضد ايه اس كيجالي الرواندي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية بسبب فيروس كورونا.





و أكد كامبالا سيتي في بيان له، إن الإتحاد الأفريقي، قرر احتساب مباراة الذهاب التي كانت ستقام في العاصمة الرواندية كيجالي لصالح فريق ايه اس كيجالي بنتيجة 2-0 على أن تقام مباراة العودة في أوغندا يوم 6 يناير المقبل.





وكان نادي كمبالا سيتي قد توجه إلى رواندا بصحبة 15 لاعبا فقط بسبب وجود حالات مصابه بفيروس كورونا في الفريق قبل السفر.





وبعدها، خضعت بعثة كامبالا سيتي بالكامل إلى فحص الكورونا فور وصولها إلى رواندا، ليتم إكتشاف وجود حالتين جديدتين بين صفوف الفريق ليصبح العدد المتاح من اللاعبين 13 لاعبا فقط.





وتنص لائحة الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أن الحد الأدنى من اللاعبين المتاحين للمباراة في المباراة يكون 11 لاعبا بما في ذلك حارس المرمى بالإضافة إلى 4 لاعبين بدلاء.