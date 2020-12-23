حياة كريمة | الكشف الطبي لـ371 مواطنا في الوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بــ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية أبو منقار بمركز الفرافرة، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.





وأضاف محروس، في بيان صحفي، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٣٧١ مواطنًا على مدى يومي ٢١، ٢٢ ديسمبر الجاري، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي "الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، إضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.





وأوضح محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.





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ولفت إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.





وفي ذات السياق تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية بدءًا من اليوم الأربعاء ولمدة يومين بمنطقة أبو هريرة بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، و تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.





من ناحية أخرى أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن قطاع التعليم بالمحافظة يواصل تنفيذ رحلات يومية لحديقة ٣٠ يونيو شمال مدينة الخارجة، حيث شهدت الحديقة اليوم زيارة مدرسة المجاهدين الابتدائية ومدرسة عين الدار.





وقال النيلي، في بيان صحفي، إن الزيارات تهدف إلى تعريف الطلاب بمعالم الحديقة وشرح وافى لجميع النماذج الأثرية المصغرة بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف النيلي، ان مدرسة المجاهدين الابتدائية بالخارجة، نفذت لقاء توعويا بالحديقة لتلاميذ المدرسة لتوجيه عدد من النصائح والإرشادات حول طرق مواجهة كورونا وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، باستخدام عدد من اللافتات التي تحمل في طياتها طرق الوقاية والمواجهة.