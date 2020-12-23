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رياضة

أندية وادي دجلة تمنح "بيج رامي" عضوية شرفية لتحقيقه بطولة "مستر أولمبيا 2020"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلنت أندية وادي دجلة عن منح لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي “بيج رامي" عضوية شرفية لتحقيقه بطولة "مستر أولمبيا 2020"، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.


ويأتي ذلك التكريم في إطار سعى أندية وادي دجلة الدائم لتوفير الدعم اللازم للمنظومة الرياضية وذلك انطلاقًا من دورها المجتمعي في تطوير الوعي لدى المؤسسات المختلفة بأهمية المشاركة في تكريم ودعم أبطال رياضيين مثل "بيج رامي" تمكنوا من رفع العلم المصري في المحافل الدولية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقب بطولة "مستر أولمبيا " في السنوات الأخيرة، حيث نجح في حصد اللقب هذا العام.


وصرح طارق راشد رئيس مجلس إدارة وادي دجلة " لقد حقق البطل المصري "بيج رامي" إنجازا غير مسبوق بكونه أول لاعب مصري يتوج ببطولة "مستر أولمبيا 2020"، ويعد مثلا يحتذى به لما لديه من عزيمة وإصرار وبالأخص بعد تعافيه من كورونا وتحقيقه اللقب. نسعى دائما لتكريم أبطال مصر الرياضيين فهم خير سفراء للرياضة المصرية".


وكانت أندية وادي دجلة قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة لدعم عدد من الرياضيين لتأهيلهم وإعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020. وتقتضي مذكرة التفاهم بدعم ورعاية ٧ أبطال وفرق جماعية، وهم محمد عبد الموجود بطل الجودو، عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، على الصاوي بطل الكاراتيه، إسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطل التنس الأرضي، بالإضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس.


والجدير بالذكر أن البطل العالمي شارك في بطولة مستر أولمبيا لأول مرة عام 2013 وحصل على المركز الثامن، ثم حصد المركز السابع عام 2014. وحصل رامي السبيعي في مستر أولمبيا أيضًا، على المركز الخامس عام 2015، وفي عام 2016 حقق المركز الرابع، وجاء في العام التالي بالمركز الثالث.
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