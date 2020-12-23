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أخبار العالم

بعد توقف رحلات الطيران.. نداءات عاجلة من سفارات الكويت لرعاياها| تفاصيل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:27 م
سفارة الكويت - ارشيفي
سفارة الكويت - ارشيفي
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محمود نوفل
أصدرت السفارة الكويتية ببروكسيل نداء عاجلا لجميع رعاياها في بلجيكا بضرورة التقيد والالتزام بالقرارات والتعليمات التي تخص الإجراءات الاحترازات الصحية لجائحة (كورونا المستجد ) والتي أصدرته السلطات المحلية. 

وحثت السفارة الكويتية في بيان لها اليوم وفق ماذكرت صحيفة الراي الكويتية جميع رعاياها علي ضرورة التواصل معها علي الارقام التالية 0032026477950 00320477775801 حال دعت الضرورة لذلك. 


وكانت  السلطات الكويتية قد أصدرت قرارا في وقت سابق بتعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من  الاثنين الماضي و حتى نهاية يوم الجمعة الموافق الأول من يناير المقبل.

وفي السياق ذاته دعت سفارة الكويت في جاكرتا، رعاياها الموجودين في الاراضي الاندونيسية علي ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها السلطات المحلية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وما نتج عنه من تحور لهذا الفيروس..

واوصت السفارة مواطنيها بضرورة التواصل مع   الأرقام التالية:
006281513252597 أو 006281281813758 أو 006281515151511 في حالة الحاجة للمساعدة. 

وكانت القنصلية العامة للكويت في مدينة شنغهاي الصينية، دعت هي الاخري المواطنين الكويتيين الموجودين في المدينة ومقاطعات (آنهوي) و(تشيجيانغ) و(جيانغسو) الى الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات المحلية بشأن مواجهة جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).

كما دعت القنصلية في هذا السياق المواطنين الراغبين بطلب المساعدة الى التواصل معها على الرقم التالي: 008616621771561.
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