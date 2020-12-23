أميرة أبو شقة: الانتخابات البرلمانية تمت بنزاهة والنتيجة مثلت أطياف الشعب

أشادت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بالإجراءات التنظيمية التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي موكده بان الإجراءات تتم في سهول ويسر وان الحرفية التنظيمية التي اقرها المستشار فوزي ساهمت في استخراج الكارنيهات واستلام الحقيبة البرلمانية في لحظات ووجهت الشكر الي امين عام الشيوخ ، مؤكدة بانه ركيزة أساسية في العمل البرلماني داخل مجل النواب.





وقالت أبوشقة خلال انهاء إجراءات استلام كارنيه العضوية في ثاني يوم من أيام حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب ، ان الانتخابات البرلمانية تمت بنزاهة شديده والنتيجة جاءت ممثله لكل أطياف الشعب المصري وان المشاركة الحزبية والسياسية كبيره جدا وتنم علي التعددية الحزبية التي طالب بها المجتمع المصري.





واضافت ان هذا التنوع في كافة الاتجاهات والمشاركه غير المسبوقه للمراه توكد اننا امام عرس ديمقراطي ومارثون انتخابي لبي طموحات الشعب المصري ، وان مصر والقيادة السياسيه لديها إصرار في بناء دولة ديمقراطيه عصريه حديثه .





وقالت أبوشقة انها ستعمل من خلال البرلمان في اعداد تشريعات ومشروعات قوانين في مجال تخصصي القانوني والاقتصادي والإداري وانها ستعمل علي اعدد عدد من مشروعات القوانين في هذا الصدد وذلك طبقا للإجراءات القانونية والدستورية واللائحية بالبرلمان .





وأشارت أبوشقة إلى أن على رأس أولوياتها القوانين الخاصة بالمرآه وتنظيم الاسرة وحقوق المرأة المشروعة وضمان مشاركة المراه في كافة المجالات في الدولة خاصة انها أصبحت ركيزة أساسية في المجتمع ونجحت في كافة المجالات التي أسندت اليها وتؤكد يوم بعد يوم قدرتها وكفاءتها في كافة المجالات.



