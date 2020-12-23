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محافظات

رئيس مياه الفيوم: المحطات تعمل بكامل طاقتها ونتعامل مع المواطن بشفافية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:00 م
مياه الشرب
مياه الشرب
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نبيل أبو السعود
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان رسمى لها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣ أن محطات المياه بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها.

وصرح اللواء هشام دره رئيس مجلس الادارة أن الشركة تنتهج مبدأ الشفافية فى التعامل مع المواطنين   ، وأكد دره أنه لا صحة نهائيا لما يتردد من شائعات حول قطع مياه الشرب عن المحافظة مرة أخرى .

وأضاف أنه فى حالة قطع المياه لأعمال صيانة طارئة أو مخططة يتم الاعلان على المركز الاعلامي للشركة   ، وناشد درة  جموع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التى تهدف إلى إثارة البلبلة.


من جانب أخر أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة تنتهج استراتيجية جديدة فى تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية واستغلال انقطاعات مياه الشرب استغلال أمثل  حتى تقدم الشركة خدمة جيدة لعملائها داخل المحافظة والانتهاء من كافة أعمال الصيانه خلال فترات الانقطاع.

حيث يتم العمل بالتوازى فى سبع مواقع وأماكن مختلفة وهم عنبر المياه النقية ،عنبر المياه العكره ،عنبر المرشحات ،خطوط الخدمة بالمحطة ،أعمال التطهير العكر ،الربط بين الخط ١٠٠٠مم والخط ٦٠٠مم بمنطقة باغوص أمام مخزن الكتب ، تركيب محابس ٤٠٠مم ، وتغيير محابس هواء وقفل علي الخط ١٠٠٠مم ويعتبر هذا النهج نهجا جديدا تنتهجه الشركة حتى لا يتأثر المواطنين بالخدمة


 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن  وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية فرقص بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها .

صرح اللواء هشام درة رئيس الشركة ان قرية فرقص بمركز طامية من القرى المبللة وتم توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ .

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