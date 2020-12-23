رئيس مياه الفيوم: المحطات تعمل بكامل طاقتها ونتعامل مع المواطن بشفافية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان رسمى لها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣ أن محطات المياه بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها.





وصرح اللواء هشام دره رئيس مجلس الادارة أن الشركة تنتهج مبدأ الشفافية فى التعامل مع المواطنين ، وأكد دره أنه لا صحة نهائيا لما يتردد من شائعات حول قطع مياه الشرب عن المحافظة مرة أخرى .





وأضاف أنه فى حالة قطع المياه لأعمال صيانة طارئة أو مخططة يتم الاعلان على المركز الاعلامي للشركة ، وناشد درة جموع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التى تهدف إلى إثارة البلبلة.







