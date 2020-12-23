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طريقة عمل حلقات الكحك السورية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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اسماء محمد
تحتل الأطعمة السورية مكانة كبيرة فى مختلف الدول العربية بفضل مذاقها الطيب وسهولتها في الهضم فنادرا ما يصاحبها تأثير ضار على الصحة أو الجسم ومن بين هذه الأكلات المميزة حلقات الكحك السورية.

حلقات الكحك السورية عبارة عن مخبوزات سورية شهيرة يتم اعدادها فى المنزل ويمكن تناولها بجوار الشاي والمشروبات الدافئة مما يجعلها وجبة مميزة خلال فصل الشتاء حيث تمنح الجسم الشعور بالطاقة والدفء وفي نفس الوقت يمكن تحضيرها بكميات كبيرة وتخزينها لمدة اسبوعين أو اكثر واستهلاكها وقت الحاجة.

توجد انواع عديدة من الكحك السورى ابرزها حلقات الكحك وهي عبارة كحك فى شكل حلقات مفرغة شبيه بالدوناتس لذا نقدم لكم طريقة عمل حلقات الكحك السورية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى  مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة

مقادير حلقات الكحك
نصف كوب سكر
 نصف كوب زيت
2 كوب دقيق 
2 كوب سميد 
 نصف كوب لبن بودرة
 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
رشة ملح 
ملعقة كبيرة محلب 
نصف كوب ماء  أو أكثر 
" للعجن "
ملعقة كبيرة ماء زهر 
طريقة عمل حلقات الكحك
* في وعاء كبير قلبي اللبن البودرة مع المحلب والدقيق والسميد والسكر والبيكنج بودر ورشة الملح وامزجيهم جيدا.

* ضعي ماء الزهر والزيت والماء ويقلب حتى الحصول على عجينة وتترك لترتاح لمدة ساعة وادهني صينية بالزيت وتقطع وتشكل أصابع وتلف حلقات وترص فى الصينية وادخليها فى الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم بجوار المشروبات الدافئة ويرش فوقها السكر البودرة .

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