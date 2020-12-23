تحتل الأطعمة السورية مكانة كبيرة فى مختلف الدول العربية بفضل مذاقها الطيب وسهولتها في الهضم فنادرا ما يصاحبها تأثير ضار على الصحة أو الجسم ومن بين هذه الأكلات المميزة حلقات الكحك السورية.





حلقات الكحك السورية عبارة عن مخبوزات سورية شهيرة يتم اعدادها فى المنزل ويمكن تناولها بجوار الشاي والمشروبات الدافئة مما يجعلها وجبة مميزة خلال فصل الشتاء حيث تمنح الجسم الشعور بالطاقة والدفء وفي نفس الوقت يمكن تحضيرها بكميات كبيرة وتخزينها لمدة اسبوعين أو اكثر واستهلاكها وقت الحاجة.





توجد انواع عديدة من الكحك السورى ابرزها حلقات الكحك وهي عبارة كحك فى شكل حلقات مفرغة شبيه بالدوناتس لذا نقدم لكم طريقة عمل حلقات الكحك السورية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة