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توك شو

أخبار التوك شو.. مدبولي: المؤسسات الدولية تعترف بصلابة الاقتصاد المصري.. والصحة: زيادة مطردة في إصابات كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:05 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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محمود محسن
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى مدبولى: تقارير المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري..فيديو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه رغم محاولة البعض تقليل وإنكار الجهد المبذول من قبل الدولة والحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا التي أثرت تداعياتها الخطيرة على العالم أجمع، أشادت بعض التقارير والمؤشرات الدولية التي تمتلك قدر كبير من الحيادية والموضوعية بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف  رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام منتدى الإعلام العربى المنعقد في دبي عبر الفيديو كونفرانس، أن بعض المؤسسات الدولية صنفت مصر ضمن أكثر الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا في إفريقيا والشرق الأوسط، وأشارت تلك المؤسسات إلى أن مصر حققت معدل نمو إيجابيا رغم جائحة كورونا حيث بلغ ناتج النمو الإجمالى 3.6 خلال العام المالى الحالى 2019/2020 على الرغم  توقف بعض الانشطة بفعل تأثير الازمة مثل السياحة والتجارة والتجزئة.

الصحة: زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بـ كورونا خلال ديسمبر ويناير.. فيديو
قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن هناك زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهرى ديسمبر ويناير، خاصة مع وجود نسب مرضى كثر بالأمراض التنفسية في مصر.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أنه من المهم ان نعرض بعض المستجدات الخاصة بالتعامل مع جائحة كورنا ونؤكد على مسئولية المواطن على الحرص على التباعد الاجتماعي.
وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

شددت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مسؤولية المواطن للتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على الصحة العامة والاقتصاد، في ظل أزمة كورونا، مؤكدة وجود زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، ما يدعو إلى ضرورة الاتعاظ وأخذ الدروس من الموجة الأولى. 


وأضافت الدكتورة هالة زايد ، خلال كلمتها بمؤتمر الإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، اليوم الأربعاء، أنه "من الضروري التعرف على كيفية إدارة الأزمات على مستوى العالم". 



قال الشيخ حمادة طنطاوي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن التحرش ظاهرة عالمية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة يُعاقب عليها القانون؛ لأنها تُعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وفعل من أفعال المنافقين.


وأشار حمادة طنطاوي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية " MBC MASR2 "، إلى أن الإسلام أعلن الحرب على مُرتكب هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن الله عز وجل، أطلق على هذه الظاهرة بأنها "أذى"، حيث إن التحرش هو عبارة عن مضايقة وإيذاء الآخرين، سواء باللفظ والقول أو بالفعل أو بالاقتراب.




قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن اليوم العيد 64 لانتصار مصر على  العدوان الثلاثى  عام56، وأهل محافظة بورسعيد الفدائيين والقوات المسلحة المصرية العظيمة قاموا بأعمال بطولية وفدائية عظيمة خلال تلك الفترة فى منطقة قناة السويس.


وتحتفل بورسعيد اليوم بالعيد القومي للمحافظة - عيد النصر - في ذكرى مرور 64 عامًا على انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.




أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن رؤية 2030 نسعى فيها للقضاء على الأماكن غير المخططة، موضحًا أن هناك أكثر من 250 ألف مواطن تم نقلهم من المناطق السكنية الخطرة وغير الآمنة.


قال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن العشوائيات تنقسم لأكثر من نوع منها المخطط وغير المخطط، لافتًا إلى أن المناطق غير الآمنة تضر بحياة الإنسان وصحته وماله.



عرضت فضائية "بى بى سى" تقريرا يوضح أزمة بريطانيا بعد أن كانت إمبراطورية تحاصر العالم بأسطولها تحولت إلى جزيرة صغيرة معزولة محاصرة تكافح لإدخال الغذاء إلى أراضيها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.


وأضاف التقرير أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، دفعت 40 دولة لتعليق رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا منها فرنسا وبلجيكا والسعودية، الكويت وغيرهم كثيرًا مضيفًا أنه تم الإغلاق المفاجئ لفرنسا أمام شاحنات البضائع أدى إلى فوضى كبيرة وتراكم للشاحنات العالقة على طرفى المعبر المؤدى إلى ميناء "دوفر".



عرضت فضائية روسيا اليوم تفاصيل رد موسكو على عقوبات الاتحاد الأوروبى.


وأعلنت الخارجية الروسية فرض عقوباتٍ على الاتحاد الأوروبي، تشمل شخصيات أوروبية متورطة بتصعيد نشاط العقوبات ضد موسكو، على خلفية قضية المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني.



أكد مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، أن هناك حالة غضب من الشعب البريطاني تجاه تصرفات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى ان جميع المحلات مغلقة هناك إلا المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية.


وأضاف "رجب" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، كل التجمعات ممنوعة حتى خلال موسم الكريسماس ، موضحا أن الجديد فى سلالة كورونا الأن هى سرعة انتشارها.


شاهد.. أسرار فن التحطيب ووصوله إلى قائمة اليونسكو


قالت نيفين وجدى، مديرة البرنامج الثقافى جمعية الصعيد للتربية والتنمية، إن التحطيب له وجهة نظر معينة من قبل جمعية الصعيد للتربية والتنمية، منوها بأن هذه الجمعية تعمل فى مجال التنمية، التعليم، الثقافة، الفنون وكل ما يشمل تنمية الإنسان  لأكثر من 80 عاما.


وأضافت نيفين وجدى، خلال استضافتها فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن فن التحطيب يعتبر تراثا هاما جدا لدى جميع المصريين، حيث إن الجمعية تمارس هذا النوع من الفن مع فئاتها المستهدفة، بهدف بناء الأطفال والشباب بتنمية مهاراتهم التربوية، الفنية،  المعرفية والإنسانية.
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