أخبار التوك شو.. مدبولي: المؤسسات الدولية تعترف بصلابة الاقتصاد المصري.. والصحة: زيادة مطردة في إصابات كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها أبرزها خلال التقرير التالي:









قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه رغم محاولة البعض تقليل وإنكار الجهد المبذول من قبل الدولة والحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا

التي أثرت تداعياتها الخطيرة على العالم أجمع

، أشادت بعض التقارير والمؤشرات الدولية التي تمتلك قدر كبير من الحيادية والموضوعية بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا.





وأضاف

رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام منتدى الإعلام العربى المنعقد في دبي عبر الفيديو كونفرانس، أن

بعض المؤسسات الدولية صنفت مصر ضمن أكثر الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا في إفريقيا والشرق الأوسط،

وأشارت تلك المؤسسات إلى أن مصر حققت معدل نمو إيجابيا رغم جائحة كورونا حيث بلغ ناتج النمو الإجمالى 3.6 خلال العام المالى الحالى

2019/2020 على الرغم توقف بعض الانشطة بفعل تأثير الازمة مثل السياحة والتجارة والتجزئة.









قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن هناك زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهرى ديسمبر ويناير، خاصة مع وجود نسب مرضى كثر بالأمراض التنفسية في مصر.



