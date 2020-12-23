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أخبار البلد

للوقاية من فيروس كورونا.. "الزراعة" تصدر حزمة من الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقرر وزير الزراعة تطبيق تناوب حضور العاملين بما يضمن انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، فضلاً عن حظر تجمع العاملين واتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن التباعد.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الالتزام التام بارتداء الكمامات الواقية داخل مقار العمل، وعدم السماح بالدخول للعاملين او المتعاملين بدون الكمامة.

وشملت التعليمات بأن يتم التعامل مع الجمهور من خلال مكتب الادارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، وكذلك تفعيل كافة الخدمات الالكترونية التي يمكن التعامل من خلالها.

وأكد وزير الزراعة على الالتزام بالنظافة العامة في كافة الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات، والتعقيم الدائم والمستمر لمباني الوزارة وهيئاتها،  مع وجود أجهزة كشف الحرارة على كافة الأبواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع التأكيد من استمرار تفعيل الخدمات الالكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين.

وشدد "القصير" على ضرورة توعية المواطنين والمزارعين بمختلف محافظات وقرى مصر، للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه بكافة الوسائل.
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