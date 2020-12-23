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أخبار البلد

"ميكروفيلم الأهرام" و"ترانس اي تي" يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ التحول الرقمى بالوزارات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
وقع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، بمؤسسة الأهرام، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل ( ترانس اي تي) وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بهدف تقديم خدمات تنفيذ اعمال الأرشفة الالكترونية والتحول الرقمى.

وقع العقد الكاتب الصحفي أشرف بدر مدير مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، بمؤسسة الأهرام، والمهندس خالد محمد عطية رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ترانس اي تي.

تأتي الاتفاقية ضمن  مشروع "التحول الرقمي" الذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال منظومة آلية موحدةووضع قواعد بيانات متكاملة ودقيقة تضمن ربط الجهات الحكومية ببعضها، وإلغاء نظام التعامل الورقي، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين توفر الوقت والجهد، وتقضي على البيروقراطية والفساد في دواوين الحكومة التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.

وقال خالد محمد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل ترانس أي تي، إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الشركة لتطوير خدمات وزارة النقل بجميع أنواعها وتبادل وميكنة الخدمات والتيسير علي المواطنين.

واثني المهندس خالد عطية على الدور الرائد والمستمر لمؤسسة الأهرام فى مجالات التنوير والتثقيف علي مدار العقود الماضية ودورها في الحياة الثقافية والأدبية، وأعرب عن إعجابه بما يملكه مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات من كنوز ووثائق تحكي تاريخ مصر خلال العقود الماضية. 

من جانبه قال أشرف بدر، رئيس مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، إن المركز لديه خبرة طويلة في عمليات الأرشفة بأحدث النظم الإلكترونية والميكروفيلمية، مبينا أن إدخال التكنولوجيا والميكنة إلى الجهات الحكومية سيسهم في التحول للمجتمع الرقمي، وتقليل معدلات أداء الخدمات للجماهير ،والحد من البيروقراطية، والعمل على خلق اقتصاد قوي وتنافسي، وكذلك خلق مناخ جاذب للاستثمار، ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها.
"ميكروفيلم الأهرام" و"ترانس اي تي" يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ التحول الرقمى بالوزارات
"ميكروفيلم الأهرام" و"ترانس اي تي" يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ التحول الرقمى بالوزارات
"ميكروفيلم الأهرام" و"ترانس اي تي" يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ التحول الرقمى بالوزارات
"ميكروفيلم الأهرام" و"ترانس اي تي" يوقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ التحول الرقمى بالوزارات
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