قفزة جديدة في إصابات كورونا بالأردن.. 2091 إصابة جديدة و25 وفاة

أعلنت الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و25 حالة وفاة.





وعلقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها إلى بريطانيا والسعودية والكويت؛ كإجراء احترازي بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في دول عدة.





وأشارت الملكية الأردنية - في بيان نقلته وكالة أنباء الأردن، أمس الثلاثاء، إلى أنه تم تعليق الرحلات مع بريطانيا حتى يوم السبت 3 يناير القادم.





وأضافت أنه تم تعليق الرحلات مع السعودية، وفقا لقرار هيئة تنظيم الطيران السعودية اعتبارا من يوم أمس، ولمدة أسبوع، بعد تعليق السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، ومؤقتا ولمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.



