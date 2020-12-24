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أخبار البلد

لاعب في فريق كبير.. مدير أطفال بلا مأوى يكشف عن الموهوبين من أطفال الشوارع

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوي بوزارة التضامن، إن هناك حالات كثيرة تلجأ للشارع خاصة الأطفال الذين يتعرضون لمشاكل وعنف أسري في بيوتهم، نتيجة الظروف الاجتماعية، أو إدمان الزوج.

وأضاف يوسف، أن الطفل حينما يستيقظ صباحا علي عنف ومشاكل داخل الأسرة فيشعر بصعوبة الحياة ويلجأ للشارع، وهذا الطفل حينما لجأ للشارع إذا كان حظه سعيدا يلتقي بالفريق، أو أحد من أهل الخير يقوم برعاية، ويذهب به إلي المكان المناسب مثل إحدى مؤسسات الرعاية.

وأوضح يوسف، أننا لدينا حالات تمتلك مواهب معينة منهم طفل لديه موهبة في كرة القدم والحمد لله تم تعاقد الطفل مع أحد الأندية المشهورة، كما أن لدينا قصة نجاح أخري لطفل موهوب بالرسم، وقمنا كبرنامج بالوقوف معه وأخذ الكورسات المطلوبة منه، وأصبح نموذجا محترما.

وأشار يوسف، إلي أننا لدينا أيضا فتاة موهوبة في الكتابة، ولها مستقبل في أن تصبح أديبة وتكتب قصص وكتب، فكل هذه نماذج جميلة.

وتابع يوسف، أنه علي مستوي الكبار حينما نجد رجلا نائما تحت إحدى الكباري بملابس متسخة، نأخذه ونرعاه، ويتم تغيير حياته وتوفير إقامة له، ونكتشف أنه كان شخصا ذا قيمة، ولكن الظروف الاجتماعية هي التي ألقته في الشارع.

وأكد يوسف، أننا لدينا في الشرقية وبالتحديد في الزقازيق دار تضم الأطفال وكبار بلا مأوي، وقامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بافتتاحها، فمن خصائص مرحلة الطفولة أنه يحب سماع القصص، أو التعلم من خلال اللعب مثل الرياضة والفنون التشكيلية.

أوضح، أنه فحينما نجد أحدا من الكبار يوجد لديه نفس الهوايات ويحب أن يحكي القصص، فهو يجذب الأطفال بجواره ويحكي لهم القصص المختلفة مثل فكرة الابن أو الحفيد، ويقومون بعمل الأنشطة وتناول الطعام المشترك مع بعضهم، ولا نفرق بينهم إلا في النوم فقط.
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