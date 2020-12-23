ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المخرج أحمد صالح: الدراما تفقد تأثيرها في طريقة العرض على مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:12 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال المخرج أحمد صالح: أن  الواقع الذي نعيشه له تأثير علي المجتمع، وهناك تغيرات كثيرة حدثت في المجتمع، وليس من الصحيح أن يكون هناك موسم واحد للدراما ، ويجب أن يكون توزيع ذلك علي طوال العام.

وأضاف صالح، أن الدراما تفقد تأثيرها في طريقة العرض علي مواقع التواصل والمنصات، وأتمني أن يكون هناك حرية في التناول حتى يكون تأثير الدراما اكثر .


وأشار صالح، إلي أنه ويتمني أيضا أن يكون للدراما المصرية تأثير خارجي ويتم ترجمتها الى لغات مختلفة حتي نصل للأخر.


وعقدت ورشة الدراما المصرية اليوم بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر و  تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس  والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تولت  الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، ومن بينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.


وكان قد وجه المجلس الدعوة لنحو 25 شخصية، منهم المؤلف مدحت العدل، ومن المنتجين كل من حسام شوقي، وكريم أبو ذكري، ومها سليم، كما تم دعوة عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط يتبنى توصيات الإعلامية رانيا هاشم فى بيانه الختامي

رئيس الأعلى للإعلام : الفن عانى من التجريف واستنزاف القوى الناعمة لمصر في السنوات الماضية.. صور

كرم جبر: القوة الناعمة أعطت للوطن تميزا.. والجمهور يبحث عن الفن الأصيل

الإعلامية عزة مصطفى: أصبحنا أمام جمهور صعب السيطرة عليه إعلاميا

عزة مصطفى: الدراما تعوض الجزء الناقص في المجتمع

منى الحديدي: يجب الاهتمام بدراما الطفل

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تعداد كورونا بالعالم.. 78 مليون إصابة وأكثر من 1.7 مليون وفاة

بعد الاعتداء القطري على الصيادين.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع البحريني برئاسة ملك البلاد

تساقط الشعر.. أحدث التأثيرات الجانبية على مصابي فيروس كورونا

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

الصحة: الأماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات أكثر عرضة لانتقال كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مضيفة طيران لـ عرش السويد.. محطات في حياة الملكة سيلفيا

شاهد .. لاند كروزر هورايزون الجديدة موديل 2021 .. صور

هبة العيسوي تكشف كيفية التأهيل النفسي بعد كورونا