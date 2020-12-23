أمين مجلس النواب: ٩٠ نائبا استخرجوا كارنيهات العضوية

قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم ٩٠ نائبا من نواب الجيزة قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، البالغ عددهم ١٠٠.
وأضاف فوزي أن النواب الذين حضروا إلى مقر مجلس النواب حصلوا على بطاقات العضوية، لافتا إلى أنه بإمكان النواب الذين لم يحستلموا بطاقات العضوية، أن يحضروا في أي يوم آخر.
وأشار فوزي إلى أن مجلس النواب الجديد يتضمن مشاركة فاعلة للمرأة والأحزاب السياسية، وضم ١٤٨ سيدة، و٤٧٢ نائبا حزبيا، و٩٨ مستقلا.
وحول العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ، لفت الأمين العام لمجلس النواب إلى الاحترام يسود العلاقة بين المجلسين.