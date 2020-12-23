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برلمان

أمين مجلس النواب: ٩٠ نائبا استخرجوا كارنيهات العضوية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:06 م
الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس النواب
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فريدة محمد
قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم ٩٠ نائبا من نواب الجيزة قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، البالغ عددهم ١٠٠.

وأضاف فوزي أن النواب الذين حضروا إلى مقر مجلس النواب حصلوا على بطاقات العضوية، لافتا إلى أنه بإمكان النواب الذين لم يحستلموا بطاقات العضوية، أن يحضروا في أي يوم آخر. 

وأشار فوزي إلى أن مجلس النواب الجديد يتضمن مشاركة فاعلة للمرأة والأحزاب السياسية، وضم ١٤٨ سيدة، و٤٧٢ نائبا حزبيا،  و٩٨ مستقلا. 

وحول  العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ، لفت الأمين العام لمجلس النواب إلى الاحترام يسود العلاقة بين  المجلسين.
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